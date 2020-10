Minder coronatests in de sport? “Prioriteit moet uitgaan naar volksgezondheid”

Sport Worden protocol­len aangepast? “Ook verstren­ging voor sportwe­reld zit eraan te komen”

19 oktober Over heel het land en in quasi alle sectoren gaan er vandaag strengere coronamaatregelen in. Alleen in de sport verandert weinig. Zo is publiek bij voetbalwedstrijden tot nader order nog steeds (beperkt) toegelaten en is er geen nationale sluitingsplicht voor sportclubs. “Maar er zitten ook verstrengingen voor de sportwereld aan te komen”, aldus biostatisticus Geert Molenberghs.