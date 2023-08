“Mijn spelers voelen dat ik ooit ook op díe plek heb gezeten”: hoe Van Bommel Antwerp “onverstoorbaar” maakte

Zelfs een Griekse heksenketel bracht hen niet van de wijs. Antwerp FC is onder Mark van Bommel baas over hun eigen emoties geworden. “We spelen volwassener dan velen hun leeftijd doet vermoeden.”

KIJK. Mark van Bommel na de kwalificatie: “Was niet ongerust na die 1-1"

De beker.

Het kampioenschap.

De Supercup.

En een toegangsticket voor de groepsfase de Champions League.

Twaalf plus één maanden is Mark van Bommel intussen coach van Antwerp. Van de scepsis die er vorige zomer her en der was toen hij - na veelbesproken avonturen in Eindhoven en Wolfsburg - naar België kwam, blijft vandaag de dag geen greintje meer over. Van Bommel heeft iedereen het zwijgen opgelegd.

Door keuzes te dúrven maken - halfweg het kampioenenjaar begeleidde hij mee Radja Nainggolan en Michael Frey naar de uitgang. Maar vooral door een duidelijke filosofie, inclusief zijn ervaringen te implementeren in deze (jonge) spelersgroep. Hen een houvast te bieden, ongeacht de omstandigheden. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het allesbehalve. Bij lang niet elke club zie je de hand van de trainer.

Volledig scherm © Photo News

Antwerp kan - vanuit een duidelijk systeem - kil zijn als het moet en frivool voetballen als het kan. De maturiteit die jonkies als Vermeeren (18), Keita (21) en nu ook Coulibaly (19) daarbij aan de dag leggen, is verbluffend. “We spelen volwassener dan velen hun leeftijd doet vermoeden.”

Het was al na middernacht in Athene, toen Van Bommel met pretoogjes een hoop namen door de perszaal van AEK gooide. “Soumi, Bali, Tuur, Mandy, Jurgen, Zeno…. Hoe matuur zij intussen spelen, dat is het mooiste wat je als trainer wensen kan. Ons middenveld was 18, 21 en 23 jaar jong. Niet normaal.”

Vermeeren, Keita en Ekkelenkamp: dat is een driehoek om u tegen te zeggen. Zeker die eerste twee zijn pure diamanten. Een grote carrière lacht hen tegemoet. Dat is in Griekenland nog maar eens gebleken. Niet vatbaar voor stress of paniek. Hun ploegmaats trouwens evenmin. “Onverstoorbaar”, omschreef Van Bommel het. “Wij zijn onverstoorbaar. Het maakt niet uit waar we spelen, tegen wie en in welke omstandigheden. Wij houden ons altijd aan ons plan. We geven nooit op, voetballen steeds vol energie. Daarom verdedigen we ook zo goed.”

Volledig scherm Vermeeren, Keita en Ekkelenkamp. © BELGA / Photo News / BELGA

De inbreng van de schijnbaar stoïcijnse Van Bommel mag in dat alles niet onderschat worden. Hij heeft zijn houding naast het veld weten om te zetten op zijn jongens binnen de lijnen. Deels door te verwijzen naar zijn eigen spelerscarrière, zonder dat het pocherig of betweterig overkomt. Van Bommel: “Als coach wil je eerst een voetballend idee bijbrengen en daarna is het prettig om vanuit je eigen ervaring te praten. Zo was ik hartstikke nerveus voor mijn eerste Champions Leaguematch. Ik speelde geforceerd. Was constant aan het rennen en na een kwartier zat ik al stikkapot. Wat ik wil zeggen, is dat mijn spelers voelen dat ik ooit ook op dié plek heb gezeten. En dat ik ergens ook nerveus ben, net zoals zij.”

Het viel er niet aan te merken in Athene. “Je moet gewoon zorgen dat alles duidelijk is”, sprak Van Bommel nog, alvorens het even over de Champions Leagueloting te hebben. Een poule met twee ex-clubs van hem behoort daarbij tot de mogelijkheden. Bayern München of FC Barcelona uit pot 1, AC Milan of PSV uit bokaal 3. Hij moest eens glimlachen bij de gedachte. Om vervolgens te zeggen: “Ach, het maakt me helemaal niet uit. Het zou natuurlijk leuk zijn om ergens als trainer terug te keren, maar het liefst heb ik een poule waarin we een kans maken om door te stoten.”

Onverstoorbaar is ook hij, Mark Peter Gertruda Andreas van Bommel. Achter een microfoon al helemaal.

KIJK OOK. De samenvatting van AEK-Antwerp