Miguel Van Damme: “Ze proberen mij nu zo lang mogelijk in leven te houden” SVM

05 oktober 2020

22u53

Bron: Eén, VTM Nieuws 1 Cercle Brugge doelman Miguel Van Damme vecht al bijna vier jaar onafgebroken tegen leukemie. En opnieuw kreeg hij slecht nieuws: voor de vierde keer is de kanker bij hem vastgesteld. “Ze proberen mij nu zo lang mogelijk in leven te houden”, verklaarde hij in het Eén-programma ‘Vandaag’.

Het slechte nieuws kreeg hij te horen op zijn verjaardag, net op het moment dat hij goed aan het herstellen was van zijn vorige behandeling én zelfs plannen maakte om opnieuw te voetballen in eerste klasse. “De dag voordien had ik belangrijke testen ondergaan voor mijn ruggen- en beenmerg. Toen ik thuiskwam, had ik al meteen telefoon gekregen. Ik moest terug naar het ziekenhuis. Als ze zo snel bellen, weet je meteen dat het niet goed zit.”

“De leukemie zat weer in mijn beenmerg en was met 70 procent toegenomen. Nadien kreeg ik de boodschap dat er geen behandeling meer was. Ik had al chemo, bestraling, een transplantatie en immuuntherapie uitgeprobeerd. En toch blijft het terugkomen. Ze proberen mij nu zo lang mogelijk in leven te houden met chemotherapie en medicatie, totdat er ergens in de wereld toch een oplossing gevonden zou worden.”

“In eerste instantie dacht ik dat ik hier niet meer zou uitkomen”, voegde Van Damme nog toe in het VTM Nieuws. “Het zal nu echt door het oog van de naald moeten zijn, maar we proberen zo positief mogelijk te blijven. Dankzij de steun die ik krijg, slaag ik erin de klik te maken en wil ik er weer voor gaan. Ik wil op zo’n manier ook niet eindigen. Dat is mijn karakter, ik ben altijd een vechter geweest.”

