Miguel Van Damme: “Mijn oma zegt: ‘Ge hebt een slecht lotje getrokken, jongen’”

Sabine Vermeiren

10 oktober 2020

05u59

De behandeling van de laatste kans. In ziekenhuis AZ Delta in Roeselare druppelden deze week acht chemobaxters in het zieke lichaam van Cercle-doelman Miguel Van Damme (27). Vandaag volgen de laatste twee - nummers negen en tien. En dat is het. Meer kunnen artsen voorlopig niet doen. Een gesprek vanop het ziekenhuisbed, aan de start van vier loodzware quarantaineweken met een gigantische inzet. "Ik kan dit niet aanvaarden. Ik ben te jong."