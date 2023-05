Middenman Miquel Fornes verlengt voor twee seizoenen bij Maaseik

PORTRET. De eerste rozetrui­dra­ger vanuit de Noordpool­cir­kel: Andreas Leknessund, ex-langlaufer en diabo­lofreak

De Giro heeft een nieuwe rozetruidrager: Andreas Leknessund. De Noor is een man met een verhaal. Hij begon ooit met fietsen omdat hij in andere sporten niet echt kon uitblinken. Nochtans: in 2018 liep hij een marathon in iets meer dan drie uur na amper zeven dagen training. Portret van een vreemde eend in de bijt.