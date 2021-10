Michael Vanthourenhout (ontstoken slokdarm) twijfelt nog of hij zondag in Zonhoven start

Nadat hij door ernstige maagproblemen moest passen voor de cross in Ardooie donderdag, onderging Michael Vanthourenhout vandaag een gastroscopie in het Gentse UZ. Daaruit bleek dat zijn slokdarm van boven tot beneden ontstoken is. De 27-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal liet staaltjes nemen van maag en slokdarm om door biopsie te bepalen of het een voedselprobleem dan wel een allergie betreft. Daar wordt pas over een week het resultaat van verwacht. Vanthourenhout moet ondertussen medicatie nemen om de maag te beschermen.

Vraag is of Vanthourenhout zondag zal kunnen starten in de Wereldbekermanche in Zonhoven. Zaterdag neemt hij sowieso geen deel aan de Superprestige in Ruddervoorde, die niet op zijn programma stond. Vanthourenhout probeert zaterdag in het bos te trainen en beslist nadien over zijn al dan niet deelname in Zonhoven.