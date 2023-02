Michael van Gerwen laat zich niet gek maken voor start Premier League: “Michael Smith heeft heel veel talent, maar hij loopt wel tien jaar achter op mij”

Na Oekraïne dreigt ook Letland met boycot Olympische Spelen als Russische atleten worden toegelaten

Ook Letland zal de Olympische Spelen van Parijs in 2024 boycotten als Russische en Wit-Russische atleten aan dat evenement mogen meedoen. Dat zegt een woordvoerder van het Letse Olympisch comité tegen persbureau ‘Reuters’: “Als we nu een beslissing moeten nemen, gaan we natuurlijk niet naar zo’n wedstrijd”.

1 februari