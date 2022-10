Michael Van der Plaetsen is de nieuwe coach van Nafi Thiam

Na 14 jaar nam Thiam twee weken terug afscheid van Roger Lespagnard. Nu kiest ze dus voor Van der Plaetsen, die ervaring heeft als meerkampcoach. In de tienkamp leidde hij zijn jongere broer Thomas naar de Europese titel in 2016 in Amsterdam. Hij is ook de broer van Helena Van der Plaetsen, een van de twee managers van Thiam bij ‘We Are Many’.