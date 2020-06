Michael Jordan heeft genoeg van racisme in VS: “Druk opvoeren om regels te veranderen”, ook huidige topsporters roeren zich Redactie

01 juni 2020

08u56 2 Sport Michael Jordan heeft genoeg van het racisme in de Verenigde Staten. De 57-jarige basketballegende roept na Michael Jordan heeft genoeg van het racisme in de Verenigde Staten. De 57-jarige basketballegende roept na de dood van George Floyd , een zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam, op tot grote veranderingen. Ook andere voorname (ex-)sporters laten van zich horen.

“Ik ben diep bedroefd, boos en gepijnigd”, schrijft Jordan op Instagram. “Ik zie en voel iedereens pijn, verontwaardiging en frustraties. Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme en geweld tegen donkere mensen willen stoppen. Het is genoeg geweest.” Jordan roept op om zich te laten horen, maar enkel op gepaste wijze. “De antwoorden heb ik niet, maar onze collectieve stem toont sterkte en toont aan dat we ons niet laten scheiden door anderen. We moeten luisteren naar elkaar en medeleven tonen met elkaar. En nooit onze rug toekeren naar zinloos geweld. Onze stem moet de druk op de leiders opvoeren om de regels te veranderen. Anders moeten we ons stemrecht gebruiken voor grote veranderingen.”

Justice for George Floyd

Ook andere sporters roepen op tot veranderingen en voelen intussen mee met de nabestaanden van George Floyd. Dortmund-spelers Jadon Sancho en Achraf Hakimi lieten na hun treffers tegen Paderborn een shirt zien met de tekst: ‘Justice for George Floyd’. Eerder gisteren vierde Marcus Thuram zijn eerste treffer voor Borussia Mönchengladbach tegen 1. FC Union Berlin (4-1) door met een knie op de grond te gaan zitten. Colin Kaepernick, een beroemde speler in het American Football, protesteerde vier jaar geleden ook zo tegen de manier waarop zwarte Amerikanen soms onderdrukt worden. Hij knielde destijds bij het volkslied.

De Amerikaanse voetballer Weston McKennie van Schalke 04 speelde zaterdag al de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (0-1) met een opvallende band om een bovenarm. Hij was niet de aanvoerder van de thuisclub maar wilde wel een boodschap afgeven. ‘Justice for George’, stond er ook op die band.

Gisteren heeft ook Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong een boodschap afgegeven, via Instagram en Twitter. Datzelfde geldt voor Vanessa, de vrouw van wijlen Kobe Bryant. De dit jaar door een helikopterongeluk overleden basketballegende droeg jaren geleden al een shirt met de tekst ‘I can’t breathe’, om zo aandacht te vragen voor politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Serena Williams deelde een bericht van haar sponsor Nike, die de slogan ’Just Do It’ verving door ’For Once: Don’t Do It’. “We moeten niet doen alsof er geen probleem is in de Verenigde Staten”, schreef de ster uit het tennis bij de beelden. Opvallend en mooi: het filmpje van Nike werd gedeeld door grote concurrent Adidas. “Alleen samen kunnen we hier iets aan doen”, luidde de caption van Adidas.

Lees ook: Striemende kritiek van Hamilton op F1-collega’s die “dood van George Floyd stilzwijgen”: “Ik ben een van de weinig gekleurde mensen en sta alleen”

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 adidas (at 🏡)(@ adidas) link