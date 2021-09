Michael Frey nog maar eens de grote man bij Antwerp, dat scheve situatie rechtzet tegen Seraing

Jupiler Pro LeagueDe Great Old is en blijft de Royal Antwerp Frey Club. Met een goal - z’n negende - en zijn eerste assist kroonde het Zwitserse monster zich tot matchwinnaar op de Bosuil. Antwerp pakt 11 op 15 met dank aan één man. Michael Frey.

Het moest er ‘boenk’ op zijn, had algemeen directeur Sven Jaecques vrijdag na de Europese trip tegen Olympiakos aangekondigd. Enkel winst tegen Seraing - nochtans boven Antwerp in het klassement - was goed genoeg voor de Great Old. Brian Priske en co wisten wat gedaan. Jelle Bataille, die donderdag in extremis rood pakte tegen Olympiakos, kreeg rust. In zijn plaats schoof Ritchie De Laet naar de linksbackpositie. Centraal achterin maakte Dorian Dessoleil zijn debuut voor de Great Old.

Antwerp domineerde de eerste helft. Nainggolan blijft nog steeds op zoek naar z’n eerste voor Antwerp en was er net als vorig weekend op Eupen heel dicht bij. Dietsch ranselde z’n lage schuiver in extremis uit de hoek. Wat later kreeg Miyoshi een nog veel grotere kans na een prima aanval via verschillende stationnetjes. Opnieuw redde Dietsch op de lijn. Uit de hoekschop die daaruit volgde kopte Almeida net over. Gescoord werd er in die eerste helft echter niet. Seraing kwam er geen enkele keer gevaarlijk uit.

14 seconden

Na rust ging Antwerp op haar elan verder. Gouden Stier Michael Frey miste al na enkele minuten een kans die hij nog niet eerder miste. De foute controle van de Zwitser zat er voor veel tussen. Antwerp voerde de druk op en kreeg na 55 minuten en 22 seconden een hoekschop. 14 seconden later lag de bal ook effectief tegen de touwen. Alleen.... aan de overkant. Na een razendsnel omschakelmoment wipte sluipschutter Mikautadze de bal over Butez. 0-1 zowaar na de eerste de beste kans voor Seraing. De 46 fans van Seraing door het dolle heen. Soms is voetbal niet eerlijk, al kan je er niet om heen: kansen afmaken is cruciaal wil je matchen winnen. Dat was zo donderdag in Athene, dat was vandaag opnieuw.

Priske greep bijna meteen na de 0-1 in. Fischer - povere match - en Nainggolan eruit, Gerkens en Benson erop. Een wissel die haast instant succes opleverde. Benson met de voorzet, Gerkens maar nét naast. Wat een wissel was dat geweest. De 10.131 Antwerp-supporters schreeuwden hun kelen schor. De Great Old bleef drukken, kansen krijgen, maar was ook te vaak onzuiver in de laatste pass. Bovendien kwam er in de rood-witte rug steeds meer ruimte en stak ook Seraing nog eens de neus aan het venster.

Who else?

Priske greep nogmaals in. Miyoshi en Dessoleil naar de kant, Eggestein en Bataille in de vuurlinie. Er waren nog 20 minuten te gaan. Het thuispubliek bleef erin geloven en dat vertrouwen kreeg vijf minuten later een boost van jewelste. Ook een inworp kan een assist zijn, bewees Ritchie De Laet. De verre ingooi werd door - who else? - Michael Frey achterwaarts in de verste hoek gekopt. Als wij dat doen raken we geen bal én verrekken we een nekwervel. Wat een kopslag. Voor ‘De Tank’ al zijn negende doelpunt in zeven wedstrijden.

Antwerp leek lang op die 1-1 te blijven steken, maar als je zo’n monster als Michael Frey in de ploeg hebt, weet je dat er nog altijd een appel uit de kast kan vallen. In minuut 88 knokte de Zwitser zich op karakter tot bij de bal, om dan enig mooi en met zoveel gevoel de bal richting verste paal te chippen: héél straf. Pieter Gerkens dook gepast op en kopte het leer in doel. 2-1 voor RAFC.

Enkel en alleen door Michael Frey pakt Antwerp een derde - weliswaar meer dan verdiende - seizoenszege. Enkel dankzij ‘De Tank’ was het er ‘boenk’ op.

