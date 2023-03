Meteen raak voor Kevin Durant bij debuut voor Phoenix Suns: Amerikaan goed voor 23 punten

NBAPhoenix Suns heeft woensdag met 91-105 gewonnen op bezoek bij Charlotte Hornets in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. In het Spectrum Center in Charlotte werkte Kevin Durant zijn eerste wedstrijd voor The Suns af. De van Brooklyn Nets overgekomen small-forward, die de voorbije weken met knieperikelen aan de kant stond, was meteen goed voor 23 punten.

Devin Booker liet 37 punten noteren, Deandre Ayton sloot af op 16. Chris Paul was dan weer beslissend met elf assists. Het was de eerste keer dat Phoenix Suns met zijn gedroomde viertal aan de start kwam van een NBA-duel. Het was meteen goed voor de 34e zege van het seizoen, waarmee ze in de Western Conference op de vierde plaats staan en goed op weg zijn naar de play-offs.

Milwaukee Bucks, leider in de Eastern Conference, blijft intussen maar winnen. Deze keer ging in eigen huis Orlando Magic met 139-117 voor de bijl. Giannis Antetokounmpo was bij de thuisploeg goed voor 31 punten, Cole Anthony kwam bij de bezoekers tot 28 stuks. Voor de Bucks was het de zestiende zege op rij, goed voor een totaal van 45 overwinningen dit seizoen. Daarmee behouden ze een nipte voorsprong, want ook eerste achtervolger Boston Celtics won voor de 45e keer: 117-113 tegen Cleveland. De Celtics hebben echter één wedstrijd meer verloren.

In de Western Conference ging het geplaagde LA Lakers, zonder Anthony Davis, LeBron James en D’Angelo Russell, met 117-123 winnen bij Oklahoma City Thunder. Dennis Schröder nam met 26 punten de uitblinkersrol voor zich. Met de dertigste zege van het seizoen op zak blijven de Lakers in de race om de plaatsen in de play-offs.

Volledig scherm Dennis Schroder © USA TODAY Sports