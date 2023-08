Met onze analisten Mulder & Degryse naar de topper in het Lotto Park: “Antwerp is géén kampioenenploeg, nóg slechter dan Anderlecht”

“Wie in Saoedi-Ara­bië gaat spelen heeft andere prioritei­ten”: Barça-voorzitter stelt zich vragen bij keuze van Ronaldo en co

“Er is geen enkele sportieve reden om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen.” Dat zegt FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta (61) bij ‘CNN’ over de vele topspelers die voor een avontuur in de Saudi Pro League kiezen. En daar ook een indrukwekkend salaris opstrijken.