Met de groeten van Romelu Lukaku: Inter-spits Sebastiano Esposito moet de nieuwe spits van Anderlecht worden

ANDERLECHTSebastiano Esposito (19) lijkt van Inter Milaan op weg naar Anderlecht. Er is sprake van een definitieve transfer, maar Inter zou wel een terugkoopoptie in de overeenkomst laten opnemen. Esposito debuteerde op 17-jarige leeftijd bij Inter en groeide er op onder de vleugels van Romelu Lukaku: “Als jonge gast ben je nerveus als je voor het eerst de kleedkamer van de grote jongens binnenstapt. Lukaku stelde mij meteen op mijn gemak. Hij is een uniek persoon.”

Die eerste goal vergeet je nooit en al zeker niet als je hem aangeboden krijgt door Romelu Lukaku. 21 december 2019, Inter leidt in eigen huis met 2-0 tegen Genoa wanneer de thuisploeg een strafschop krijgt. Romelu Lukaku, vaste strafschopnemer, duwt de bal in de handen van Sebastiano Esposito. 58.000 Nerazzurri kelen enkele tellen later mee op het ritme van de stadionomroeper: Sebastianooo, Espositooo! Lukaku drukt zijn pupil aan de borst en fluistert hem iets in het oor. De twee worden beste maatjes. Esposito neemt de goede raad van onze landgenoot ter harte en beschouwt Lukaku als zijn grote broer. “Als jonge gast van 17 ben je nerveus als je voor het eerst de kleedkamer van de grote jongens binnenstapt bij Inter”, zei Esposito daarover ooit in een interview met La Gazzetta dello Sport. “Lukaku stelde mij meteen op mijn gemak. Hij is een uniek persoon, ik wil veel van hem leren.” Terwijl Lukaku nu terugkeert naar Inter, lijkt Esposito op weg naar Anderlecht. Zou ‘Big Rom’ een goed woordje gedaan hebben?

Esposito, bouwjaar 2002, groeit op in Castellammare di Stabia, een gemeente in de baai van Napels. Hij komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn vader, grootvader en nonkel schopten het allemaal tot profvoetballer. En ook zijn jongere broer Francesco Pio (U17 Inter) en zijn oudere broer Salvatore (SPAL) zijn prof. Sebastiano komt uit de jeugdopleiding van Brescia, maar kiest op 12-jarige leeftijd al voor Inter. Hij wordt in zijn jeugdjaren gezien als één van de grootste Italiaanse talenten. Een echt woelwater in de box, een spits die zowel met links als rechts makkelijk de weg naar doel vindt. Bij de Primavera, de beloften van Inter, scoort hij 31 doelpunten in 37 partijen. Manchester City informeert, PSG neemt contact op met de papa, maar Sebastiano blijft Inter trouw en wil doorbreken bij de club van zijn hart.

Toch scheiden de wegen van Inter en Esposito op het einde van het seizoen 2019-2020. Met naast Lukaku ook nog Lautaro Martínez en Alexis Sánchez is het drummen voorin bij Inter. Inter wil Esposito ervaring laten opdoen en verhuurt hem aan SPAL en Venezia in de Serie B. Afgelopen seizoen probeerde Esposito het op het hoogste niveau bij FC Basel, wellicht zet hij zijn carrière dit seizoen verder in het Lotto Park. De onderhandelingen tussen Anderlecht en Inter schieten flink op. Het gaat om een huurovereenkomst, maar Anderlecht zou ook een aankoopoptie in huurcontract laten opnemen. Volgens Italiaanse bronnen zou die optie om Esposito op het einde van dit seizoen definitief over te nemen vijf miljoen euro bedragen.

