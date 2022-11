Messi doet na verlossende treffer tegen Mexico nu even goed als... Maradona

WK VOETBALHeel Argentinië haalde zaterdag opgelucht adem na de cruciale zege tegen Mexico (2-0). Het land dankt Lionel Messi, die “in verlossermodus” was. Het volgende obstakel richting wereldtitel is Polen, dat geklopt moet worden willen de Argentijnen straks Frankrijk ontlopen. “Alles komt goed als je Messi hebt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hij had zaterdagavond in een volgepakt Lusail Stadion maar één moment nodig. Met een dodelijk precieze schuiver, van buiten de zestien, bevrijdde Lionel Messi (35) Argentinië. Een goal die het heden en verleden samenbracht. Want met zijn treffer evenaarde hij het aantal WK-goals van Diego Maradona, twee jaar en één dag na diens overlijden. Beide legendes zitten aan acht stuks.

Toen het doelpunt viel, richtte de camera zich op Pablo Aimar, assistent van bondscoach Lionel Scaloni. De voormalige nummer tien van Benfica en Valencia, vroeger het idool van Messi, barstte in tranen uit. Aimar heeft ooit over Messi gezegd dat de teams van Messi geen geluk nodig hebben, omdat hij “de personificatie van fortuin is”. Verder klonk het: “Alles komt goed als je Messi hebt.”

Gewandel

Ondanks al dat vertrouwen dus toch de emoties. Het geeft weer hoezeer de druk in eigen land was toegenomen na de match tegen de Saoedi’s op de openingsspeeldag. Die ontluisterende nederlaag maakte een einde aan een reeks van 36 matchen zonder nederlaag. De kritiek op het elftal – en zeker op Messi en zijn gewandel – was vernietigend. Wanhoop was ontstaan.

Nu kreeg de aanvaller van PSG alle credits. “Messi in verlossermodus”, schreef het populaire Olé. “Het moest zo zijn dat hij ons bevrijdde van de doodsangst. Hij flikte het met een schot van afstand, zoals alleen hij dat kan. Het leek erop alsof het allemaal fout zou gaan, hij kon zijn draai niet vinden. De 1-0 brak de wedstrijd open en bevrijdde de ploeg. Daarna speelde hij zijn eigen spelletje, draaide de Mexicanen dol, gaf het team lucht en leidde elke gevaarlijke aanval in. Laat dit het begin van het WK zijn.”

BEKIJK Zo vieren de Argentijnen hun cruciale WK-zege

Zaterdag was voor Argentinië op meerdere vlakken een opluchting. Door de zege, maar ook doordat Messi’s enkel het had gehouden. “Iedereen had het maar over mijn enkel, maar daar was niet veel mis mee”, zei ‘de Vlo’ na de 2-0 tegen Mexico. Messi moet wel vaker met pijn spelen.

Overgeven

Toch is hij niet immuun voor druk. Ibrahim Afellay, in het verleden Messi’s teamgenoot bij Barcelona, zei ooit dat de Argentijnse superster voor grote matchen altijd moest overgeven. Het gevolg van al het gewicht dat hij op zijn schouders draagt. “Het waren lange dagen”, zei Messi na Mexico. “Deze overwinning zorgde voor een extase. Dat hadden we echt nodig.”

Volledig scherm © Photo News

Woensdag volgt de match tegen Polen, dat net als Argentinië zo fel steunt op één man: Robert Lewandowski. Een overwinning is nodig om de kwalificatie voor de achtste finales binnen te halen en – vooral – de koppositie te pakken. Zo kan Frankrijk in de knock-outfase worden ontlopen. “We mogen Polen zeker niet te licht opnemen”, zei Messi. “We zitten nu in deze situatie en spelen alleen nog maar finales. Fouten zijn niet meer toegestaan. Het kan nog een mooi toernooi worden.”

Fernandez als joker

Behalve zijn goal gaf Messi tegen Mexico ook een assist. Al moest Enzo Fernandez (21) nog wel wat doen vooraleer hij voor de 2-0 tekende. Heerlijk krulde de spectaculaire middenvelder van Benfica de bal in verste hoek voorbij Memo Ochoa. Club Brugge komt hem straks in de achtste finales van de Champions League tegen. Het is bij deze gewaarschuwd. Wellicht wordt deze Fernandez de joker van Argentinië. “Het zou me niks verbazen”, gaf Messi aan. “Ik ken Enzo en zie hem elke dag trainen. Het is een spectaculaire speler.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Fernandez en Messi. © ANP / EPA