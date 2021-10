Messi behoedt PSG voor nederlaag tegen Leipzig, met de steun van... Ronaldinho

Champions LeagueParis Saint-Germain heeft Club Brugge een dienst bewezen door Leipzig met 3-2 te verslaan. PSG had het niet onder de markt met de energieke Duitsers, maar twee goals van Lionel Messi hielden de drie punten toch in Parijs. Blauw-zwart behoudt zo een buffer van vier punten op Leipzig. Opgemerkte gast in het Parc des Princes gisteren: ex-PSG-speler en voetballegende Ronaldinho (41).

Club Brugge had eerder op de avond kansloos verloren van Manchester City en moest dus hopen dat PSG in eigen huis met Leipzig zou afrekenen. Anders liepen de Duitsers minstens een puntje in op blauw-zwart - niet ideaal met de strijd om de derde plek in het achterhoofd. Bij PSG geen ‘MSN’ voorin, want Neymar ontbrak met een blessure.

Vanuit de tribunes van het Parc des Princes zag de Braziliaanse superster hoe z'n maatje Kylian Mbappé PSG al na negen minuten op voorsprong zette. Een doelpunt dat er misschien wel niet had mogen komen, want bij het begin van de aanval beging Lionel Messi toch wel een overtreding op Leipzig-spits André Silva. Mbappé trok er zich niets van aan en werkte genadeloos af.

Volledig scherm © Photo News

Leipzig erop en erover

Na de openingsgoal leunde PSG achterover, Leipzig groeide in de match. In vergelijking met hun confrontaties met Club had dus eigenlijk enkel Leipzig een stap voorwaarts gezet. De staak hield Silva eerst nog van de gelijkmaker, maar een minuut later was het wél raak. De Portugees had een gemeten voorzet van Angeliño maar binnen te tikken aan de tweede paal. 1-1 was ook de ruststand na een bijzonder vermakelijke eerste helft.

Ook na de pauze was het Leipzig dat voor het meeste gevaar zorgde. PSG acteerde zoals wel vaker nonchalant, iets wat perfect geïllustreerd werd bij de 1-2. Want jawel, na iets meer dan tien minuten in de tweede helft kwam Leipzig op voorsprong. Mukiele zette de aanval zelf op, infiltreerde in de zestien zonder opgepikt te worden door Kimpembe en duwde de voorzet van opnieuw Angeliño in één tijd voorbij Navas.

Volledig scherm Mukiele en Simakan vieren de 1-2. © Photo News

Messi to the rescue

PSG stond op kapseizen, maar net dan stonden Mbappé en een tot dan onzichtbare Messi op. De Fransman brak door op snelheid en behield het overzicht, Messi bedankte in twee tijden. Nauwelijks zes minuten later mocht de Argentijn scheidsrechter Guida bedanken. De Italiaan legde de bal op de stip na een wel héél lichte overtreding van Simakan op Mbappé. Een eitje voor Messi, die Gulacsi met een panenka het bos instuurde. ‘De Vlo’ to the rescue.

In de toegevoegde tijd trapte Mbappé een tweede strafschop nog hoog over, maar het zou PSG niet deren. De Parijzenaren hielden de drie punten thuis en wippen zo weer naar de leiding in de groep. Man City pikt z'n wagonnetje aan, Club behoudt een bonus van vier punten op Leipzig.

Stand in groep A

1. PSG: 7 punten

2. Manchester City: 6 punten

3. Club Brugge: 4 punten

4. Leipzig: 0 punten

Ronaldinho op bezoek in Parijs

Een opgemerkte gast voor de topper in het Parc des Princes: Ronaldinho (41). De Braziliaanse voetballegende kwam zijn ex-club aanmoedigen tegen Leipzig en nam ook uitgebreid de tijd om het Parijse publiek te groeten. Ronaldinho speelde voor PSG tussen 2001 en 2003 alvorens de overstap te maken naar Barcelona. Met Lionel Messi stond gisteren zelfs een ex-ploegmaat van Ronaldinho op het veld.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Lees verder onder de video: Manchester City is paar maatjes te groot voor Club Brugge

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

