Mertens en Minnen vandaag aan de slag als het weer het toelaat

Wimbledon editie 134 begon gisteren op gekende wijze: relatief vroeg in de namiddag werden al heel wat wedstrijden geannuleerd door het druilerige weer boven Londen. Ook Elise Mertens tegen de Britse Harriet Dart (WTA 141) werd naar vandaag opgeschoven. Het Limburgse dertiende reekshoofd zou normaliter niet al te veel problemen moeten kennen met de 24-jarige wildcard, al won Dart wel één match in drie voorbereidingstoernooien, terwijl Mertens zelfs dat niet kreeg klaargespeeld. "Maar mijn vertrouwen heeft daardoor geen deuk opgelopen", beweerde ze. "Hopelijk heb ik het beste voor het laatst bewaard."

Alison Van Uytvanck kwam wel herboren uit die korte grasaanloop. Twee toernooien in Nottingham leverden de Brabantse een kwartfinale en een titel op. Of dat herwonnen vertrouwen genoeg gaat zijn om Elina Svitolina (WTA 5) morgen het leven zuur te maken is een andere vraag. "Dit is geen cadeau", zei Van Uytvanck. "Maar het is zij wel die deze match moet winnen. Je weet nooit, hé. Ik heb hier al goede speelsters geklopt (Muguruza in 2018, red.) en ik speel graag op gras."