Menen buigt 2-1-achterstand nog om uit bij Leuven

LOTTO VOLLEY LEAGUEIn een aangename wedstrijd tegen VH Leuven wist Menen steeds een achterstand met succes op te halen. De 19-jarige opposite Basil Dermaux had daar een belangrijk aandeel in.

Seppe Van Hoyweghen (11) over Basil Dermaux (rechts) die inviel en een goede prestatie leverde: «Op de belangrijke momenten maakte hij de punten voor ons.»

Menen liep in de eerste set uit tot 0-3. Het signaal voor VH Leuven om over te nemen. Na winnende blocks van Tuerlinckx, Van Elsen en Peeters en tussendoor een ace van De Paepe stond het al snel 5-3. Menen kwam nog terug tot 11-11, maar moest na 14-12 de eerste set toch laten gaan. Het was Peters die VHL set één schonk. In de tweede set ging het heel lang gelijk op. Van 8-8 ging het tot 16-16. Telkens was het VH Leuven, met een sterke Peeters, dat moest achtervolgen. Menen kon onder meer rekenen op een goed ingevallen Dermaux. In moneytime trokken de bezoekers dankzij Sinnesael het laken naar zich toe.

De thuisploeg moest ook in de derde set aanvankelijk achtervolgen. Na 9-9 kantelde de set door Peters en Tuerlinckx. Menen kon niet verhinderen dat VHL met 25-20 aan het langste eind trok. Die andere invaller, Capet, achtte in de vierde set zijn moment gekomen, maar de Leuvenaren hielden stand. Zo ging het alweer gelijk op tot 13-13. Na een opslagmisser van Van Elsen duwde Menen door en in geen tijd stond het 13-19. Een achterstand die VH Leuven niet meer opgehaald kreeg.

In set vijf nam Menen al snel de bovenhand. Van 3-4 ging het naar 3-9 en uiteindelijk maakte Van De Velde het af: 9-15. De mannen van trainer Frank Depestele rechten zo de rug na de 1-3-nederlaag van afgelopen woensdag tegen Maaseik.

Vertrouwen behouden

“Een collectieve overwinning”, noemt Mathieu Vanneste het. “We hebben getoond dat we iedereen nodig hebben, vooral in de moeilijke situaties. We begonnen zeer zwak waardoor Leuven makkelijk de eerste set kon binnenhalen. Het was een kwestie van focus. Leuven zorgde meteen voor goede opslagdruk en wij forceerden iets te veel waardoor we fouten maakten.”

“In de tweede set maakten beide ploegen veel fouten. Wij konden op het einde iets meer de koelte bewaren. Set 3 verliep redelijk spannend en door enkele dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen haalde Leuven de set naar zich toe. Ik had de indruk dat in set 4 het vat een beetje af was bij hen. We begonnen furieus aan set 5 en Leuven kwamen er niet meer aan te pas. Zo wonnen we wel verdiend en pakten twee hele belangrijke punten met het oog op de play-offs.”

“Het zal nu een kwestie zijn van ons vertrouwen te behouden richting de midweekmatch van volgende week ( in de Champions League tegen titelverdediger Zakse Kedzierzyn red.), want dat wordt niet makkelijk aangezien het zo’n sterke tegenstander is”, besluit Vanneste.

Setstanden: 25-20, 22-25, 25-20, 20-25, 9-15

VH LEUVEN: Valkiers 3 (Blondeel 1), Peeters 18, Van Elsen 12 (De Bruyn), Tuerlinckx 14 (Witvrouwen 6), Peters 16 (Beelaert), De Paepe 5. Libero: Dufraing (Peters).

MENEN: Van Hoyweghen 5 (Ocket), Hänninen 3 (Capet 6), Sinnesael 10, Kindt 4 (Dermaux 14), Vanneste 13, Van de Velde 5. Libero: Stuer (Bille).

Star of the Game: Basil Dermaux