Memphis Depay nu al omgedoopt tot FC Barcelona’s nieuwe held na heerlijke goal in Bilbao: “Wat een geweldige aanwinst”

La LigaFC Barcelona staat na de 4-2-zege in de opener tegen Real Sociedad alweer met de voeten op de grond. Met veel moeite een puntje in Bilbao (1-1) nadat de Basken Barça’s nog steeds onopgeloste defensieve pijnpunten blootlegden. Enige lichtpunt in de duisternis die het vertrek van Messi achterliet: Memphis Depay, Nederlandse aanvaller die voor 45 miljoen euro in Lyon gehaald werd. Hij opende zijn Catalaans doelsaldo met een heerlijke schicht in de bovenhoek. In de Spaanse media wordt hij meteen omgedoopt tot de nieuwe aanvalsleider en held van de blaugrana.

Match twee in het tijdperk post-Lionel Messi vond voor Barcelona in het Baskenland plaats. De Argentijn scoorde meer dan 20 keer tegen Athletic Bilbao in zijn carrière bij de Catalanen. Maar zonder de boeman van weleer speelde Bilbao behoorlijk bevrijd tegen een zwak Barcelona, dat vooral achterin veel problemen kende. Tot overmaat van ramp moest een halffitte Piqué na een halfuur gekwetst naar de kant. Hopelijk voor Koeman dat de blessure niet al te erg is, want zijn vervanger Ronald Araujo boezemde samen met zijn centrale verdedigingspartner Eric Garcia alles behalve vertrouwen in. Het was aan de rust een half mirakel dat de brilscore op het bord bleef. Na de pauze was de 1-0 van Iñigo Martinez (dekkingsfout van Garcia) niet meer dan logisch, want Barcelona bakte er echt wel weinig van in San Mames.

Volledig scherm Gerard Piqué haakte gekwetst af. © AFP

Tot de Nederlanders opstonden in de tweede helft. De Jong trof met een lobballetje eerst nog de lat, iets later profiteerde Depay van balverlies bij de thuisploeg. Op assist van Sergi Roberto ramde de aanvaller de gelijkmaker met een schicht in doel. 1-1 en daar bleef het ook bij ondanks een late rode kaart voor Garcia. Gelukkig voor Barça was er dus nog Memphis. Depay heeft de ondankbare en onmogelijke taak heeft Messi te doen vergeten in het Camp Nou, maar zijn eerste uitmatch doet het beste verhopen.

Volledig scherm © AP

“Memphis was de brandende kaars in een kathedraal”, kopt AS over de Nederlander. “In San Mamés (stadion bijgenaamd de kathedraal, nvdr) was het gevoel van Lionel Messi voelbaar, tot Memphis - wat een geweldige aanwinst - een punt redde. Athletic verdiende meer, maar was tegen een totaal afwezig Barcelona niet opgewassen tegen één geweldige aanvaller: Memphis.”

Volledig scherm Memphis de reddende engel voor de Catalaanse sportkranten. © El Mundo Deportivo/Sport

Ook Marca was onder de indruk van Memphis. “Toen Memphis een tandje bijschakelde, gaf dat Barcelona een totaal andere ‘air’. Hij heeft nu al bewezen een topspits te zijn die weinig kansen nodig heeft om het verschil te maken. Het is misschien nog wel te vroeg om van hem te eisen dat hij nu al de leider van het team is, maar Memphis toonde dat hij een Barça-speler is en kan uitgroeien tot een geweldige troef. Zeker wanneer hij beter aangespeeld wordt. Zonder enige twijfel de beste speler van FC Barcelona in Bilbao.”

Volledig scherm © AFP

De Catalaanse krant ‘Sport’ beloonde Memphis met een 8, ‘El Mundo Deportivo’ voegt toe: ‘Een geweldige goal van Memphis Depay redt Barcelona. Hij was de hoofdpersoon bij FC Barcelona. De beste kansen werden door hem gecreëerd en hij maakte op geweldige wijze zijn eerste doelpunt. Hij is nu al de leider in de voorhoede.”

Memphis blijft kritisch

Memphis zelf was niet helemaal tevreden na de 1-1 tegen Athletic. ‘Natuurlijk is één punt beter dan niets. We hebben hard gevochten en wilden echt winnen, maar het is niet anders. Ik had twee keer moeten scoren. Ik ben erg blij dat ik mijn eerste doelpunt heb gemaakt, maar erg teleurgesteld dat die tweede er niet in ging”, zei de Oranje-international na afloop tegen Barça TV.

Volledig scherm © REUTERS

