Meer toeschouwers mogelijk in stadions en slechts één meter afstand: “Sport weer kleur aan het leven laten geven” SVL

05 september 2020

12u44 0 Sport Vanaf dinsdag 8 september kunnen opnieuw evenementen plaatsvinden in grote zalen, congrescentra en sportstadia. De afstandsregel voor zittende evenementen wordt ook bijgesteld van anderhalve naar één meter.

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus om opnieuw evenementen toe te laten tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. “Maar als de infrastructuur het toelaat, moeten ook grotere evenementen zoals sportwedstrijden, congressen of voorstellingen met meer toeschouwers kunnen doorgaan”, klinkt het bij ministers Jambon, Demir en Weyts. Daarvoor moeten organisatoren voldoen aan het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM). Na een positieve screening kunnen uitbaters bij hun stad of gemeente toelating vragen om meer dan 200 personen te ontvangen voor indoor evenementen of meer dan 400 voor outdoor evenementen.

Ook de afstandsregel wordt bijgesteld. Vanaf dinsdag moeten sociale bubbels slechts één meter afstand in plaats van de gebruikelijke anderhalve meter. “Uit de feiten blijkt immers dat 1 meter afstand houden als je neerzit en een mondmasker draagt voldoende is om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.”

Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts is opgetogen. “Wanneer we grote sportactiviteiten op een veilige manier kunnen organiseren, dan grijpen we die kans met beide handen”, zegt hij. “We weten dat het niet zal zijn zoals vóór corona, daarvoor gelden nog steeds te veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen. Maar dit biedt een positief perspectief voor de Vlaming. Sportieve evenementen, zoals voetbalwedstrijden, brengen mensen samen, geven kleur aan het leven én zetten aan tot sporten.”

Lees ook: Anderlecht-abonnees zullen één match op drie naar stadion kunnen

Akkoord over 5.200 supporters tijdens KV Mechelen – KV Oostende