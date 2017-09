Zwitserse topskiester Lara Gut timmert na knieblessure aan terugkeer 17u28

Bron: Belga 0 REUTERS Meer Sport Lara Gut staat dicht bij een comeback na haar zware knieblessure die haar zeven maanden aan de kant hield. Dat heeft de 26-jarige Zwitserse topskiester vandaag op een persconferentie bekendgemaakt. Gut liep in februari bij een valpartij een scheur in de kruisbanden van de linkerknie op, waarbij ook haar meniscus werd geraakt.

"Ik heb begin september de trainingen hervat en voel me goed", verklaarde Gut. "Ik zal de komende winter genoeg pauzes inlassen en voldoende tijd voor mezelf nemen. Als mijn knieblessure me één ding geleerd heeft, dan is het dat ik naar mijn lichaam moet luisteren. Het komt erop aan om een evenwicht te vinden tussen het skiën en de wereld daarbuiten."



Gut zal de komende weken verder timmeren aan haar comeback. Tegen eind november hoopt de Zwitserse opnieuw wedstrijdfit te zijn. In februari volgend jaar staan de Winterspelen van Pyeongchang op de agenda. Op de vorige Winterspelen, in 2014 in het Russische Sotsji, pakte Gut het brons in de afdaling.