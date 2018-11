Zwitserse topskiër verongelukt bij paragliding Redactie

05 november 2018

12u25

Topskiër Gian Luca Barandun is gisteren om het leven gekomen bij een paraglidingongeluk. De Zwitser was 24 jaar.

De Zwitser skifederatie heeft de dood van de Barandun, die in eigen land gold als een toptalent, bevestigd. Hij kwam om het leven in de buurt van Schluein, toen zijn parachute plots inklapte en hij een dodelijke val maakte.

Barandun deed de laatste jaren aan acht World Cups mee, waaronder de befaamde race in Wengen in januari. Hij werd daarin 15de. Zijn beste resultaat was de negende plaats bij de wereldbekerwedstrijd van Bormio, vorig jaar december.