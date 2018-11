Zwitserse topskiër verongelukt bij paragliding Redactie

05 november 2018

12u25

Bron: ANP 2 Meer Sport De Zwitserse skiër Gian Luca Barandun is gisteren verongelukt na een ongeval tijdens het paragliding. Dat bevestigde de Zwitserse skifederatie daags na de feiten.

De 24-jarige Barandun liet het leven bij een incident zondagmiddag in de buurt van Schluein. Toen een manoeuvre verkeerd liep, belandde hij met een harde smak op de grond en stierf ter plekke.

“De hele Zwitserse skifamilie denkt aan de rouwende familie in deze moeilijke momenten. We bieden hen ons diepste medeleven aan”, aldus bondsvoorzitter Markus Wolf.

Barandun was gespecialiseerd in snelheidsdisciplines. Zijn beste notering in de wereldbeker was een negende plaats eind december 2017 in de combinatie in het Italiaanse Bormio. In januari werd hij in de befaamde afdaling van Wengen vijftiende.