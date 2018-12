Zwitserse skiër Marc Gisin mag intensive care verlaten na horrorcrash LPB

De Zwitserse skiër Marc Gisin mag de intensieve zorgen van het ziekenhuis in Luzern verlaten na zijn horrorcrash een week geleden in het Italiaanse Val Gardena. Dat meldt de Zwitserse skifederatie Swiss Ski, die bevestigt dat Gisin aan de beterhand is. "Hij heeft nog veel tijd nodig om te herstellen van zijn val, maar wordt niet langer kunstmatig beademd. Donderdag heeft hij voor de eerste keer zelfstandig zijn bed kunnen verlaten", klinkt het.

De 30-jarige Gisin verloor vorige week zaterdag tijdens de afdaling in Val Gardena de controle en belandde met zijn hoofd, rechterzijde en rug hard op de grond. Toegesneld medisch personeel verzorgde de bewusteloze skiër twintig minuten lang, alvorens hij per helikopter naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Daar bleek dat Gisin enkele ribbreuken had opgelopen en ook longschade. Hij werd in allerijl naar Zwitserland overgebracht waar hij woensdag in Luzern met succes werd geopereerd.