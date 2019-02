Zwitserse Holdener verlengt wereldtitel in combiné LPB

08 februari 2019

18u23

De Zwitserse Wendy Holdener heeft op het WK alpijnse ski in het Zweedse Are de combiné op haar naam geschreven. De 25-jarige Holdener stond na de afdaling op de vijfde plaats, maar stelde nadien in de slalom met de derde tijd de eindwinst (2:02.13) veilig. Ook in 2017 in Sankt Moritz was ze aan het feest. De Slovaakse Petra Vlhova (2:02.16) ging met het zilver aan de haal en schonk haar land de eerste individuele medaille ooit. Het brons ging naar de Noorse Ragnhild Mowinckel (2:02.58). De Oostenrijkse Ramona Siebenhofer stond na de afdaling aan de leiding. Uiteindelijk moet zij met de vierde plaats (2:02.62) tevreden zijn.