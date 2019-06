Zwitsers hooggerechtshof blijft bij voorlopige opschorting testosteronregels Semenya AB

13 juni 2019

23u03

Bron: Belga 0 Atletiek Het Zwitsers hooggerechtshof heeft donderdag het beroep van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) tegen zijn beslissing om de testosteronregels voor Caster Semenya tijdelijk op te schorten, verworpen.

Onder de regels van de IAAF mogen vrouwen met een uitzonderlijk hoge testosteronwaarde niet langer uitkomen in de vrouwencategorie op afstanden van 400 meter tot de mijl. De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya ging na een rechtszaak voor het sporttribunaal TAS in beroep bij het Zwitsers hooggerechtshof, en daar werd het testosteronreglement tijdelijk opgeschort. Althans, alleen voor Semenya. Voor alle andere atletes met hoge testosteronwaarden blijven de regels wel van toepassing. Tegen die beslissing wilde de IAAF dan weer in beroep gaan, maar dat beroep is nu door het Zwitsers hooggerechtshof verworpen.

“Het hof heeft geoordeeld dat de IAAF geen enkel nieuw element aanbracht dat onze beslissing in vraag deed stellen”, klonk het in een mededeling. “Semenya kan dus zonder beperkingen in competitie treden.” De IAAF heeft nog tot 25 juni om nieuwe argumenten aan te dragen. Pas nadien wordt de zaak ten gronde behandeld.