Zwitser verbetert Europees record van Mo Farah op halve marathon DMM

08 februari 2019

09u15

Bron: Belga 0

De Zwitser Julien Wanders heeft een nieuw Europees record op de halve marathon (21,1 km) neergezet. In Ras Al Kaimah in de Verenigde Arabische Emiraten klokte hij af na 59:13. Daarmee was de Zwitser twintig seconden sneller dan de Brit Mo Farah in 2015.

De 22-jarige Wanders, ook Europees recordhouder op de 10 km (27:25), kwam in Ras Al Kaimah als vierde over de streep. De zege ging naar de Keniaan Stephen Kiprop in 58:42. Het wereldrecord staat met 58:18 op naam van een andere Keniaan: Abraham Kiptum.