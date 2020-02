Zwemploeg met Pieter Timmers logeert naast quarantainehotel in Tenerife: “Niet druk maken over wat je niet in de hand hebt”



Bart Fieremans

25 februari 2020

De stage van het Belgische zwemteam in Tenerife verloopt niet zonder horten en stoten: Pieter Timmers en co. logeren naast het hotel Costa Adeje Palace, waar momenteel 110 Belgische toeristen in quarantaine zitten door het coronavirus.

Jardin Caleta, het hotel van de Belgische zwemploeg op stage in Tenerife, bevindt zich aan het Playa de la Enramada op enkele honderden meters van het Costa Adeje waar een Italiaanse arts verbleef die positief getest heeft op het coronavirus. Dat nieuws kwam uiteraard ook de zwemploeg ten ore: “Het laatste dat we gehoord hebben is dat de arts naar een ziekenhuis in Santa Cruz en alle mensen in het hotel getest zijn”, zegt Ronald Gaastra, hoofdcoach van de Belgische nationale zwemploeg. “Als alle testen goed zijn, loopt de quarantaine om twaalf uur vannacht af.”

Zelf is er geen sprake van ongerustheid bij Timmers en de andere zwemtoppers, zegt Gaastra: “Dat heeft ook geen zin. Er zit met die baai toch 500 meter tussen en we hadden geen contact met die mensen. En als het zo is, dan is het zo. Als het niet zo is, dan des te beter. Maar ik zeg altijd aan mijn atleten dat ze zich niet druk moeten maken over wat je niet in de hand hebt. Dat is daar een mooi voorbeeld van.”

De zwemtrainingen in het Tenerife Top Centrum gaan dus gewoon door. “Ik ga er vanuit dat er geen probleem is voor Pieter zolang die Italiaanse man daar niet geweest is”, reageert Elle De Leeuw, de echtgenote van Timmers.

Al had de Belgische zwemploeg nog andere katten te geselen bij de aankomst in het Spaanse eiland zondag. Zo verliep de landing met de vlucht door felle wind turbulent: “Er zaten wel wat mensen met een kotszakje klaar,” aldus Gaastra. Maandag stak nog een zandstorm op waardoor het landschap geel kleurde en het zwembad een dag sloot. Gaastra: “Omdat we ‘s namiddags absoluut wilden trainen, moesten we een formulier ondertekenen om dat op eigen risico te doen. Maar we zitten dus gewoon op schema.”

Ook Ellen aanwezig in Tenerife.... Geen filter!! Zand vanuit de Sahara, alles geel hier... pic.twitter.com/eDZUXMHuGj Ronald Gaastra(@ RonaldGaastra) link