Zwemmers Timmers en Buys grijpen finaleticket in Eindhoven Redactie

29 september 2018

12u18

Pieter Timmers (100m vrij) en Kimberly Buys (50m vlinder) hebben zich vandaag verzekerd van een finaleticket op de tweede dag van de wereldbekermanche kortebaanzwemmen in het Nederlandse Eindhoven.

Pieter Timmers liet met 47.58 de vijfde tijd van alle deelnemers in de reeksen van de 100m vrij optekenen, het Belgisch record van Timmers bedraagt 46.54. De Amerikaan Blake Pieroni lukte de scherpste chrono met 46.84. Dries Vangoetsenhoven verbeterde zijn persoonlijk record: 48.80, goed voor de 16e stek. Lorenz Weiremans werd 22e in 49.75.

In de reeksen van de 50m vlinder was enkel de Zweedse Sarah Sjöström (25.31) sneller dan Kimberly Buys (25.57). Buys benaderde met die chrono haar Belgisch record (25.42) tot op 15 honderdsten. Vrijdag scherpte Buys in Eindhoven het BR op de 50m vrij aan tot 24.80. De finales van Timmers en Buys vinden vanavond plaats.