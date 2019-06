Zwemmer Van der Weijden haalt negende stempel op in Elfstedentocht, haalt-ie dit keer wel de finish? LPB/AB

23 juni 2019

13u48 8 Zwemmen Maarten van der Weijden is vrijdagavond in de Zwettehaven in Leeuwarden onder een massale publieke belangstelling begonnen aan zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking 2008 wil de 200 kilometer dit keer wél voltooien. Vorig jaar moest Van der Weijden na 163 km uitgeput opgeven.

Haalt-ie het dit keer wél? Aan de fans zal het niet liggen. Nederland staat dit weekend opnieuw als één man achter Maarten van der Weijden, die voor de tweede keer de 200 km van de mythische Elfstedentocht zwemmend wil afleggen. Vorig jaar haalde Van der Weijden vijf miljoen euro op voor het goede doel. De 38-jarige atleet, die zelf leukemie overwon, verzamelt het geld om het onderzoek naar kanker te steunen.

Vanochtend omstreeks 8.45 uur bereikte Van der Weijden Harlingen. Zoals het Nederlanders betaamt, ook daar een volksfeest: vanaf de kant, bootjes en bruggen werd de langeafstandszwemmer luid aangemoedigd. In Harlingen had Van der Weijden 120 km afgelegd. Hij nam daar afscheid van Kay van der Kooi, de weduwnaar van topschaatster Paulien van Deutekom, die een stuk was meegezwommen met Van der Weijden. Van Deutekom overleed in januari dit jaar op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Iets voorbij het middaguur zwom Van der Weijden door Franeker, waar hij zijn negende stempel ophaalde. Inmiddels is hij op weg naar Dokkum. “Maarten voelt zich supergoed. Hij eet goed en hij drinkt goed. In Franeker werd hij gedragen door al die mensen die hem toejuichten. Het was gigantisch”, zegt een woordvoerster van het team van de Nederlander. Ze kon nog niet zeggen hoe laat de langeafstandszwemmer in Dokkum wordt verwacht. Hij ligt ruim een uur voor op schema. Zijn team doet geen voorspelling over het tijdstip waarop Van der Weijden aan de finish in Leeuwarden arriveert omdat nog niet bekend is of hij nog gaat slapen en hoe lang zo’n rustperiode gaat duren.

Op onze boot bevindt zich ook het bed van Maarten. Een plankier, met daarop een matras en een tentje dat eroverheen kan. Instructie voor de media: KOM DAAR NIET AAN! #11stedenzwemtocht pic.twitter.com/vbMDS64toD Wieberen Elverdink(@ WElverdink) link

Vorig jaar moest Van der Weijden na 163 km zijn poging staken omdat zijn lichaam het niet meer aankon. De Nederlander zegt te hebben geleerd van de vorige keer en hoopt de 200 km dit keer wel uit te zwemmen. Van der Weijden gaat tijdens zijn tocht meer eten omdat bij de eerste poging bleek dat hij veel meer calorieën verbrandde dan hij er binnenkreeg. Tijdens zijn eerste tocht vroeg hij op een bepaald moment om een pizza, die in allerijl werd geregeld. Van der Weijden zal nu om de vijf uur een warme maaltijd tot zich nemen. Ook last hij meer tijd in om te slapen.

Een stempel en een chêque voor @mvdweijden en @mvdwfoundation. Hij oogt nog fit. 'Het gaat fantastisch. Al die mensen hier!' @ADnl #elfstedenzwemtocht pic.twitter.com/cYvZctSJRW Tonny van der Mee(@ TonnyvdMee) link

Tachtig mensen zwemmen elf keer twee kilometer met Van der Weijden mee. Zij vormden vrijdagavond een erehaag in het water toen de olympische kampioen erin dook. “’YES! Wat fijn! We krijgen net van @wetterskip te horen dat de waterkwaliteit goedgekeurd is! Geen poepbacterie te bekennen ! Meezwemmers doen dit jaar wel mee!”, tweette Van der Weijden voor de start. Tot zijn teleurstelling moesten meezwemmers vorig jaar in extremis aan de kant blijven omdat de kwaliteit van het water niet goed was.