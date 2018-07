Zwemmer Ryan Lochte, die al twaalf olympische medailles pakte, veertien maanden geschorst MDB

23 juli 2018

18u44

Ryan Lochte mag veertien maanden niet deelnemen aan een officiële zwemwedstrijd. Dat heeft de Amerikaanse antidopinginstantie USADA vanavond laten weten. De 33-jarige Amerikaan veroverde maar liefst twaalf medailles op de Olympische Spelen, maar overtrad dit jaar wel een dopingregel. "Op 24 mei 2018 plaatste Lochte een afbeelding op sociale media waarop te zien was hoe hij een intraveneus infuus kreeg", vertelt USADA. "Een onderzoek van USADA waar Lochte zijn volledige samenwerking aan verleende, onthulde dat Lochte een intraveneuze infusie van toegestane stoffen ontving in een infusieziekenhuis met een volume van meer dan 100 milliliter in een periode van twaalf uur zonder over een therapeutische uitzondering (TUE) te beschikken."

U.S. Swimming Athlete Ryan Lochte Accepts Sanction for Anti-Doping Rule Violation https://t.co/qXmt6r4nIn pic.twitter.com/GlW50gZEzp USADA(@ usantidoping) link

De schorsing loopt van die bewuste 24ste mei tot juni 2019 zodat Lochte niet mag aantreden op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De resultaten die hij na 24 mei neerzette, worden ook geschrapt. Lochte had net een schorsing van tien maanden uitgezeten. De Amerikaanse zwembond gaf hem die straf voor zijn geruchtmakende wangedrag tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016. Lochte en zijn ploegmakkers van de Amerikaanse 4x200m-ploeg beweerden na afloop van een avondje stappen in Rio - na het behalen van hun gouden medaille - overvallen te zijn geweest door valse politieagenten toen ze met een taxi terugkeerden naar het olympisch dorp. Uit camerabeelden bleek echter niet alleen dat de overval verzonnen was, maar dat de Amerikanen zelf een toilet in het tankstation hadden vernield.