Zwemmer Pieter Timmers niet ongerust na derde klaplong: “Ik blijf positief voor de zomer” Valerie Hardie

20 november 2018

08u34 0 Meer Sport Pieter Timmers is terug thuis. De 30-jarige zwemmer was zondag opgenomen in het ziekenhuis met een klaplong, de derde al in zijn carrière. Hoe lang hij buiten strijd is, daar heeft de vice-olympische kampioen voorlopig geen zicht op.

Wie één keer een klaplong kreeg, heeft 30 tot 40 procent kans om dat een tweede keer te krijgen. Voor een derde keer loopt dat percentage zelfs op tot 90 procent, zo zegt Eric Derom, longarts aan het UZ Gent. Pieter Timmers, die in oktober 2013 en in februari 2014 al eens een klaplong kreeg en daar ook aan werd geopereerd, is daar door zijn grote gestalte vatbaarder voor. “Dat is een gekend fenomeen”, stelt Derom. “Dat heeft te maken met de kwaliteit van het longweefsel.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN