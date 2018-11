Zwemmer Pieter Timmers mag ziekenhuis na longproblemen vandaag verlaten Redactie

19 november 2018

14u29

Bron: Belga 0 Meer Sport Pieter Timmers kan het ziekenhuis in de loop van de dag verlaten. Dat laat zijn echtgenote Elle De Leeuw aan Belga weten. De topzwemmer werd gisteren opgenomen met nieuwe longproblemen.

Timmers klaagde al enkele dagen over kortademigheid, steken en druk op zijn borst en nek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een stukje long bovenaan was losgekomen van zijn ribbenkast. De zilverenmedaillewinnaar van Rio, bij wie eind 2013 en begin 2014 een klaplong werd vastgesteld, onderging inmiddels een nieuwe CT-scan en een bloedonderzoek.

“Op de CT is te zien dat er nog een beperkte hoeveelheid lucht vooraan en opzij onder de long zit”, legt Elle De Leeuw uit. “Die lucht beweegt naar plaatsen waar de long niet meer verkleefd is, waar die dus is losgekomen van zijn ribbenkast. De chirurg hoopt nu dat zijn long verder spontaan zal herstellen (zoals bij zijn klaplongen, red). Dat zal nog even tijd nodig hebben. Pieter mag straks naar huis en er worden de komende dagen en volgende week controlefoto’s gemaakt om het te blijven opvolgen.”

Wanneer de 30-jarige Timmers opnieuw het bad kan induiken, is nog onduidelijk. “Dat zal hij zelf bekijken in functie van de last”, aldus nog De Leeuw. Deze zomer miste pechvogel Timmers het EK in Glasgow door een hersenvliesontsteking.