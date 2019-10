Zwemmer Conor Dwyer zet punt achter carrière na aankondiging dopingschorsing XC

12 oktober 2019

09u00

Bron: Belga 0 Zwemmen De Amerikaanse zwemmer Conor Dwyer (30), die twee gouden olympische medailles op zijn palmares heeft, krijgt een dopingschorsing van 20 maanden. Er werden testosterontabletten aangetroffen in zijn heup. Dat heeft het Amerikaans antidopingagentschap Usada gisteren bekendgemaakt. Niet veel later meldde Dwyer op Instagram dat hij een punt zet achter zijn carrière.

Het Usada had aanvankelijk vier jaar schorsing gevraagd, nadat Dwyer drie keer positief had getest bij dopingcontroles buiten competitie tussen 15 november en 20 december 2018. Een onafhankelijk panel van de arbitragecommissie oordeelde echter dat een schorsing van 20 maanden volstond, aangezien de zwemmer een behandeling op medisch advies volgde om gezondheidsproblemen te verlichten die hem "veel stress" bezorgden. De arts die Dwyer behandelde beweert een official van het Amerikaans olympisch comité gecontacteerd te hebben, die zei dat de behandeling toegelaten is.

De schorsing van Dwyer is retroactief en gaat in vanaf 21 december 2018, toen zijn voorlopige schorsing van start ging. Dat betekent dat hij de Olympische Spelen van volgend jaar zou missen.

Dwyer veroverde met het Amerikaanse 4x200m-team goud op de Olympische Spelen van 2012 en 2016. Tijdens Rio 2016 veroverde hij ook brons op de 200m vrije slag.