Zwemcoach Gaastra niet tevreden met beslissing Veiligheidsraad: "Alles behalve... zwemmen"

03 juni 2020

18u00

Bron: Belga 4 Zwemmen De Nationale Veiligheidsraad besliste dat in ons land vanaf 1 juli weer De Nationale Veiligheidsraad besliste dat in ons land vanaf 1 juli weer alle sporten mogen worden uitgeoefend . Reeds vanaf komende week maandag mogen alle niet-contactsporten weer hervatten. Zwembaden en wellnesscentra moeten evenwel nog gesloten blijven. En dat zint zwemcoach Ronald Gaastra niet.

"Alles behalve... zwemmen!", schreef Ronald Gaastra op Twitter in een reactie op een mededeling van Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "De clubs staan te springen, zowel de zwemclubs alsook de triatlonclubs en ja: dat kan perfect veilig!!"

Alles behalve... zwemmen!! De clubs staan te springen, zowel de zwemclubs alsook de triatlonclubs en ja dat kan perfect veilig!! Ronald Gaastra(@ RonaldGaastra) link

Ook voormalig zwemmer Pieterjan Vangerven schreef de ontgoocheling van zich af. "Wat een grote ontgoocheling opnieuw voor de ruim 50.000 leden van onze Vlaamse Zwemfed, de talloze zwemliefhebbers en de zwembaduitbaters. Zwembaden zijn ontzettend goed verlucht en zowat de veiligst mogelijke binnensportplaats. Overal in Europa gaan ze terug open, maar hier is er gewoon onwil. Een andere reden kan ik niet bedenken. Ik heb het echt gehad met deze maatregelen waar geen enkele lijn in zit. Dit is echt een klap en ongelofelijk onrespectvol naar iedereen die zich inzet voor de zwemsport in ons land."

Ook epidemioloog Pierre Van Damme zegt dat hij de beslissing van de Veiligheidsraad niet geheel begrijpt: “Voor mij is de regeling rond zwembaden één grote onduidelijkheid. Volgens mij heb je er geen verhoogd risico, neen. Het moet perfect werkbaar zijn om zwembaden te openen met respect voor de maatregelen.”

Wat een ongelofzlijk ontgoocheling voor de ruim 50 000 leden van @VlaamseZwemFed . Dit kunnen we echt niet aanvaarden @sportoase @BenWeyts @Sophie_Wilmes @JanJambon pic.twitter.com/rsbixHVxsv Pieterjan Vangerven(@ PJVangerven) link

