Zwarte Duivels zeker van behoud ondanks nederlaag tegen Roemenië

17 maart 2019

15u17

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische mannenrugbyploeg heeft zijn vijfde en laatste wedstrijd in de Rugby Europe Championship verloren tegen Roemenië. In de kleine Heizel in Brussel werd het 17-43. Ook rode lantaarn Duitsland ging voor eigen publiek met 10-33 onderuit tegen Spanje, waardoor de Zwarte Duivels zeker zijn van het behoud.

In de eindstand is België vijfde en voorlaatste met vier punten. Duitsland telt één punt en speelt een barrageduel om het behoud tegen de winnaar van de Rugby Europe Trophy, het niveau onder de Championship. Georgië, dat vandaag met 6-22 won in Rusland, eindigt op de eerste plaats. De Georgiërs wonnen al hun matchen.

Het team van Guillaume Ajac opende dit seizoen met een zege tegen Duitsland (29-22), waarna nederlagen volgden tegen Rusland (64-7), Georgië (6-46) en Spanje (47-9).