Zwarte Duivels openen Rugby Europe Championship tegen Duitsland: "Emoties van vorig seizoen oproepen" Redactie

07 februari 2019

21u19

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische mannenrugbyploeg begint zaterdag (15u) op de kleine Heizel met een thuiswedstrijd tegen Duitsland aan een nieuwe editie van de Rugby Europe Championship. De Zwarte Duivels wisten zich vorig seizoen te verzekeren van het behoud in het Zeslandentoernooi B, in Europa het op één na hoogste niveau onder de Six Nations.

Sinds dinsdagavond stomen de Zwarte Duivels zich klaar voor de opener tegen Duitsland, dat vorig seizoen met 69-15 onderuit ging in Brussel. Bondscoach Guillaume Ajac verwacht echter een heel andere wedstrijd. "Veel teams beginnen aan een nieuwe cyclus, je kan dus onmogelijk vergelijken met vorig jaar", stelde de Fransman. "2018 was een moeilijk jaar voor Duitsland. Nu is het een heel competitief team. Dat hebben ze in november nog getoond in een WK-kwalificatietoernooi, met zeges tegen Hongkong en Kenia. En daardoor hebben ze al meer wedstrijden in de benen dan ons voor deze competitie. De Duitsers zijn op papier duidelijk favoriet tegen ons, vooral op collectief vlak staan ze er."

"Maar wij hebben zin om te herhalen wat we vorig jaar op bepaalde momenten hebben getoond", vervolgde Ajac. "Het Belgische rugby wordt getypeerd door zijn strijdlust, we willen elke match winnen. Al is dat niet evident. België heeft nog maar twee wedstrijden op dit niveau gewonnen, telkens in 2018."

Vorig jaar wisten de Belgen namelijk ook Spanje met 18-10 te kloppen. De Spanjaarden grepen zo naast een WK-ticket en legden klacht neer tegen de Roemeense spelleiding, die uiteindelijk verworpen werd. "Die zege tegen de Spanjaarden is een positief aanknopingspunt", zei aanvoerder Jens Torfs. "Veel spelers hebben er nog goede herinneringen aan. We trachten de emoties van toen opnieuw op te roepen."

Om ook volgend jaar in de Europe Championship aan te treden, moeten de Belgen de laatste plaats vermijden. De rode lantaarn speelt een barrageduel om het behoud tegen de winnaar van de Rugby Europe Trophy, het niveau onder de Championship. "Het is uiteraard het doel om in deze divisie te blijven", stelde Ajac. "Maar daarnaast willen we ook uitzonderlijke momenten beleven, net als vorig jaar. Te beginnen met zaterdag. Hopelijk zal het stadion uitverkocht zijn."

Na de confrontatie met Duitsland nemen de Belgen het volgende week zaterdag in Sotsji op tegen Rusland. Op 2 maart ontvangen de Zwarte Duivels Georgië. Acht dagen later spelen ze in Madrid tegen Spanje. De campagne wordt op 17 maart afgesloten met een thuisduel tegen Roemenië.