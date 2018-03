Zware straffen voor Australische cricketers Redactie

28 maart 2018

12u35

Bron: Belga 0 Meer Sport Steve Smith en David Warner zijn voor twaalf maanden geschorst voor hun rol in een cricketschandaal binnen het Australische nationale team. Cameron Bancroft mag negen maanden niet voor zijn land uitkomen.

Smith, Warner en Bancroft knoeiden met een bal tijdens een testwedstrijd tegen Zuid-Afrika. Eerste batsman Bancroft maakte de bal stroef met schuurpapier. Hij had dat met zijn eerste aanvoerder Smith en tweede aanvoerder Warner bedacht. Het trio zag over het hoofd dat televisiecamera's alles registreerden.

Dat leidde tot een enorme rel waarmee zelfs de Australische premier Malcolm Turnbull zich bemoeide. "Ik heb het altijd ondenkbaar geacht dat het Australische cricketteam betrokken zou raken in een fraudezaak", zei hij.