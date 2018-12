Zware EK-loting voor Belgian Cats, bondscoach Mestdagh blijft positief: “Een moeilijke groep, maar ik ben niet ontevreden” XC

12 december 2018

15u39

De Belgian Cats kregen vandaag tijdens de loting voor de groepsfase van het EK basketbal in Servië en Letland (27 juni-7 juli 2019) een zware poule D met gastland Servië, Rusland en Wit-Rusland voorgeschoteld. De loting oogt in eerste instantie moeilijk, maar bij het ronden van de groepsfase ligt de weg naar de top zes, goed voor een ticket voor het pre-olympisch kwalificatietoernooi naar Tokio 2020, open.

"Het is een moeilijke groep", opende bondscoach Philip Mestdagh. "Maar ik had vooraf drie wensen: een haalbare groepsfase, tegen een niet te zware groep uitkomen bij eventuele barrages en het mogen spelen in Servië om verre verplaatsingen te vermijden. De laatste twee voorwaarden zijn vervuld. Ik ben dus niet ontevreden."

De poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales van het EK, terwijl nummers twee en drie barrages spelen tegen de respectievelijk nummers drie en twee uit een andere groep (poule C voor de Cats, red.). Die groep C oogt enigszins haalbaar met Hongarije, Turkije, Italië en Slovenië als tegenstanders. "Dat zijn vier landen waar we geen excuses tegen hebben", aldus Mestdagh.

"We treffen in de groepsfase eerst Rusland, ongeslagen in de kwalificaties en steunend op een mooie generaties speelsters. Vervolgens ontmoeten we Wit-Rusland met toppers als Snystsina en Verameyenka, maar ook een smalle kern. En ten slotte, na een rustdag, spelen we tegen Servië, misschien voor de eerste plaats in de groep. Dat zou interessant zijn. Vervolgens volgt eventueel - na een nieuwe rustdag - een barragewedstrijd. Nog eens twee dagen later worden de kwartfinales afgewerkt. Die kwartfinale wordt zonder twijfel een zware dobber, maar ook bij verlies behouden we een kans op de top 6, hetgeen ons doel is."

Mestdagh rekent op het EK op dezelfde kern als die die in september zo knap vierde werd op het WK in Tenerife. Ook Ann Wauters hoort bij die groep, ondanks haar knieproblemen en het feit dat ze - buiten op het WK - al een jaar niet meer gespeeld heeft. "Het gaat steeds beter met haar", stelde Mestdagh. "De artroscopie heeft niets negatiefs aan het licht gebracht. Ze vervolgt dus haar revalidatie bij Lieven Maesschalck. Op dit moment zoekt ze geen club, want het belangrijkste is eerst terug op niveau te komen. We hebben op het WK gezien dat ze niet op haar best is door die knie. Maar ze blijft erg nuttig."

Dan blijft nog het geval Hind Ben Abdelkader over. De Brusselse spelverdeelster komt niet mee voor in de plannen van de Cats sinds de kwalificaties voor het EK van vorig jaar in Praag, waar België brons veroverde. Ze speelt momenteel erg sterk bij haar Turkse club Hatay en zou in de toekomst een meerwaarde kunnen zijn. "Ik heb met haar een discussie gehad voor het WK", aldus Mestdagh. "We hebben vervolgens besloten haar niet op te roepen om haar de kans te geven haar ambities waar te maken in de WNBA. Voor de voorbije wedstrijden in november was het te kort dag om haar opnieuw in de groep te integreren, maar nu rest ons nog zes maanden tot het EK. We zullen zien hoe de zaken evolueren."

De Belgian Cats trekken eind mei-begin juni op stage naar Japan, dichtbij Tokio, waar twee maal vriendschappelijk geoefend wordt tegen Japan. Het vervolg van de voorbereiding vindt in België plaats met duels tegen Frankrijk (2x), Spanje, China en misschien Canada. Het programma moet nog bevestigd worden.