Zwaargewichtkampioen Wilder bekritiseert Joshua na zege tegen Ruiz: “Ik heb een andere mentaliteit” XC

08 december 2019

12u41

Bron: The Athletic 0 Boks Anthony Joshua won gisteren de rematch tegen Andy Ruiz en heeft zo zijn vier gordels (WBA, IBF, WBO en IBO) terug. De ongeslagen WBC-kampioen Deontay Wilder is niet onder de indruk. “Joshua was zo aarzelend, hij wilde gewoon overleven.”

In Saudi-Arabië keken Joshua en Ruiz elkaar gisteravond in de ogen. De Brit was gebrand op revanche, nadat de Mexicaan in juni voor een verrassing van jewelste zorgde door Joshua met een technische knock-out te verslaan. Dit keer was de kamp, ‘Clash on the Dunes’, een stuk minder spectaculair. Beide boksers bleven overeind, Joshua zegevierde na twaalf ronden op punten.

“Joshua deed wat hij moest doen om de overwinning te behalen. Hij rende rond in de ring en zat de hele tijd op de fiets”, vertelde zwaargewichtkampioen Deontay Wilder aan ‘The Athletic’. “’t Leek wel alsof Klitschko in de ring stond. Joshua was zo aarzelend.”

“Ik heb een compleet andere mentaliteit”, vervolgde Wilder. “Ik beschouw mezelf als een kampioen en wil de wereld overtuigen dat ik de beste ben. Ik ben niet iemand die wat staat de dansen om vervolgens de tegenstander vast te houden. Boksen is een brutale sport. Ik toon geen liefde in de ring.”

“Joshua had meerdere kansen om voor de finish te gaan. Maar hij hield Ruiz de hele tijd op afstand. Hij wilde gewoon overleven. De Klitschko-methode”, zuchtte Wilder, die nog steeds ongeslagen is in de bokswereld. Van zijn 43 partijen als profbokser won Wilder er 42, waarvan liefst 41 op knock-out. Alleen zijn gevecht met Tyson Fury eindigde onbeslist. Wilder vocht nog nooit tegen Joshua.