Zwaargewicht maakt na carrière in het American Football zijn entree in de MMA-kooi, en daar weten ze héél snel welk vlees ze in de kuip hebben

08 augustus 2018

Bron: TotalProSports 0 Meer Sport Van een carrièreswitch gesproken. Jarenlang verdiende Greg Hardy zijn strepen in het American Football, maar inmiddels is de 30-jarige krachtpatser te zien in de MMA-kooi. En het moet gezegd: Hardy maakt echt wel indruk.

De voormalige verdediger van de Dallas Cowboys vocht gisteren tegen Tebaris Gordon zijn tweede kamp en de Amerikaan had amper zeventien seconden nodig om het licht uit te doen bij zijn opponent. Eerder had Hardy ook al zijn eerste kamp bij de zwaargewichten op knock-out gewonnen.

UFC-baas Dana White gaf aan dat hij onder de indruk is, maar een contract voor de hoofdklasse van de MMA zit er nog niet meteen in. "Hij heeft amper twee profkampen achter zijn naam staan", aldus White. "Anderen moeten er twaalf of zelfs dertien vechten vooraleer ze hun kans krijgen in de UFC. Hardy heeft nog tijd, er is geen haast."

In 2014 kwam Hardy in opspraak. Hij werd er toen van beschuldigd dat hij zijn vriendin een pak rammel had verkocht. De aanklachten tegen hem werden uiteindelijk geseponeerd, maar Hardy werd toch voor tien NFL-matchen geschorst. Later werd die straf teruggebracht naar vier wedstrijden.

