Zuurstofmasker kost Duitse skiër eerste WB-zege in reuzenslalom LPB

10 januari 2019

14u45

Bron: dpa/belga 0

Stefan Luitz vierde begin december in Beaver Creek uitbundig zijn eerste Wereldbekerzege, maar is die nu weer kwijt. De 26-jarige Duitser had tussen beide manches van de reuzenslalom in Colorado via een masker zuurstof ingenomen. Dat is in strijd met de antidopingregels van de Internationale Skifederatie (FIS). Een zuurstofinnname wordt toegestaan door het Wereldantidopingagentschap (WADA), maar niet door de FIS. Luitz en de Duitse skibond argumenteerden dat ze niet op de hoogte waren van deze regel, maar de FIS bleef bij zijn standpunt en ontnam de Duitser zijn eerste WB-zege, de punten voor het WB-klassement en het verdiende prijzengeld. Luitz gaat niet akkoord met de beslissing en kondigde aan meteen beroep aan te tekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). De Duitser hekelt vooral het verlies van de WB-punten. Die zijn belangrijk voor de startnummers bij de volgende WB-manches.