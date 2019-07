Zure appel voor Belgian Cats: Meesseman en co buigen na nieuwe thriller in verlenging tegen Frankrijk LPB

04 juli 2019

19u53 12 EK basket Geen halve finale voor de Belgian Cats op het EK basket, na opnieuw een thriller van formaat. De Belgische basketvrouwen knokten na een rotstart knap terug tegen Frankrijk, maar kraakten in de verlenging: 84-80. Een zure appel: een medaille mogen de Cats vergeten, een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi kan nog wel. Als Emma Meesseman en co zaterdag Hongarije kloppen, mogen ze alsnog dromen van Tokio 2020.

Net als tegen Slovenië kenden de Cats een dramatische start. Misverstanden en slordigheden stapelden zich in de beginfase op, een efficiënt Frankrijk profiteerde optimaal van de Belgische malaise. Van 7-0 en 19-5 ging het naar 24-9, de maximumkloof in het eerste kwart. Dringend tijd om de rug te rechten. Onder impuls van Kim Mestdagh begonnen de Cats te knabbelen aan hun achterstand. Defensief zat het in het tweede kwart een stuk solider, de Franse vrouwen begonnen steeds vaker te missen. De Cats slopen steeds dichterbij: bij 31-32 zorgde Allemand zowaar voor een voorsprong. Onverhoopt na het archislechte wedstrijdbegin. Epoupa liet de Françaises toch rusten met een kleine bonus: 35-32.

Dat het opnieuw een nagelbijter zou worden, wisten we halfweg. De imposante Gruda bleef de Cats pijn doen, Frankrijk liep weer uit tot 39-32. Kim Mestdagh en Emma Meesseman trokken de Belgen weer langzij. Ook Linskens deed haar duitje in het zakje: bij 52-54 stonden de Cats een tweede keer op voorsprong. Op de buzzer zorgde Chevaugeon voor evenwicht: 54-54 na het derde kwart.

Een uitmuntende Meesseman deed de Cats bij 54-60 dromen van de laatste vier. Gruda en de kleine Epoupa hielden Frankrijk in leven. Twee vrijworpen van Allemand brachten de Belgen op 65-68. De halve finale lag binnen handbereik, maar een driepunter van Hartley redde de Françaises. In de verlenging rondde kwelduivel Gruda de kaap van 30 punten. Meesseman weigerde te capituleren, maar moest bij 78-76 met een vijfde fout naar de kant. De doodsteek voor de Cats, een nieuwe EK-medaille komt er niet. De ‘missie Tokio 2020' krijgt nog wel een vervolg als de Belgische vrouwen zaterdag de maat nemen van Hongarije.