Zuid-Koreaanse Ko blijft zussen Korda voor op Founders Cup golf JH

25 maart 2019

10u32

Golf Jin-young Ko heeft het Founders Cup golftoernooi gewonnen (LPGA Tour/1,5 miljoen dollar), dat doorging op de Wildfire golfbaan in het Amerikaanse Phoenix (Arizona).

De 23-jarige uit Seoel lukte een vierde en laatste ronde in 65 slagen na zes birdies. Met haar eindscore van 266 slagen, 22 onder par, was ze een slag beter af dan een viertal bij wie de Amerikaanse zussen Jessica en Nelly Korda (dochters van oud-tennisser Petr Korda), de Spaanse Carlota Ciganda en de Chinese Yu Liu, die de eerste drie dagen de leiding waarnam maar voor haar laatste achtien holes 70 slagen nodig had.

Voor Ko, die aan haar overwinning 200.000 euro overhield, is het de dertiende overwinning in haar jonge loopbaan, waarvan drie op de Amerikaanse LPGA Tour. Zo won ze in 2017 het Hana Bank Championship en vorig jaar de Australian Women's Open.

Laura Gonzalez Escallon kon zich niet plaatsen voor de finaleronden.

- eindstand -

1. Jin-young Ko (ZKo) 266=65-72-64-65 -22

2. Jessica Korda (VSt) 267=69-67-67-64

. Nelly Korda (VSt) 267=68-67-66-66

. Carlota Ciganda (Spa) 267=66-69-63-69

. Yu Liu (Chi) 267=68-64-65-70

6. Shanshan Feng (Chn) 269=70-69-64-66

. Charlotte Thomas (Eng) 269=65-71-67-66

8. Brooke M. Henderson (Can) 270=67-68-69-66

. Lydia Ko (NZe) 270=67-67-67-69

10. Cristie Kerr (VSt) 271=69-67-68-67

. Sei Young Kim (ZKo) 271=69-67-67-68

. Hyo Joo Kim (ZKo) 271=69-68-64-70