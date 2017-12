Zuid-Afrikaanse atleet Pistorius gaat in beroep tegen zijn veroordeling KVE

De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is bij het Grondwettelijk Hof in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot dertien jaar cel wegens moord op zijn vriendin, zo klonk het vandaag bij de advocate van de familie van de vrouw.

De vroegere ster van de atletiekstadions, aan twee benen geamputeerd, hoorde eind november na beroep van het parket zijn celstraf van zes naar dertien jaar en vijf maanden stijgen.

Op Valentijnsdag 2013 had hij zijn vriendin en mannequin Reeva Steenkamp met vier schoten omgebracht in zijn ultrabeveiligde woning in Pretoria. Hij heeft altijd gezegd te hebben gedacht dat er achter de badkamerdeur, waardoor hij schoot, een inbreker was.

Pistorius is nu tegen zijn veroordeling in beroep zelf in beroep gegaan. De atleet noemt zijn straf unfair en zegt dat tijdens zijn laatste proces aan materiële feiten is voorbijgegaan, aldus News24. Experten houden het voor onwaarschijnlijk dat het Grondwettelijk Hof de 31-jarige zal toestaan in beroep te gaan.





"Blade Runner" zit momenteel zijn straf uit in de speciaal voor mindervaliden aangepaste gevangenis van Atteridgeville nabij Pretoria.