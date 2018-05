Zuid-Afrika vecht nieuwe regels "die dienen om Semenya af te stoppen" aan bij het TAS YP

03 mei 2018

16u48

Bron: Belga 0 Meer Sport De Zuid-Afrikaanse atletiekbond stapt naar het Internationaal Sporttribunaal TAS tegen de nieuwe IAAF-reglementering voor hyperandrogene atleten.

Vorige week besliste de Internationale Atletiekbond IAAF dat er vanaf 1 november nieuwe grenswaarden gelden voor vrouwelijke atleten die een teveel aan testosteron produceren, zoals de Zuid-Afrikaanse olympisch 800m-kampioene Caster Semenya. Omdat zij daaruit een te groot voordeel zouden halen, moeten ze hun testosteronniveau met behulp van medicijnen laten zakken tot 5 nanomol per liter bloed als ze nog aan grote kampioenschappen willen deelnemen.

Vooroordelen

In Zuid-Afrika zorgde het nieuwe reglement voor heel wat opschudding en ziet men er een middel in om Semenya "af te stoppen". In een vandaag verspreide verklaring laat de Zuid-Afrikaanse atletiekbond weten dat "na overleg met de regering, het olympisch comité en experten, beslist is de nieuwe IAAF-regels aan te vechten omdat ze gebaseerd zijn op vooroordelen".

De IAAF verplichtte hyperandrogene atleten in 2011 al middelen te slikken om hun testosteronspiegel te verlagen, toen tot 10 nanomol per liter, maar het TAS floot de atletiekbond in 2015 terug na beroep van een Indische atlete. Er moest meer bewijs worden geleverd en dat is er volgens het IAAF momenteel.