Zuid-Afrika is voor de derde keer wereldkampioen rugby, Engeland bijt tanden stuk op ‘Springboks’ DMM

02 november 2019

11u55 5 WK rugby Zuid-Afrika heeft voor de derde keer in de geschiedenis het WK ruby gewonnen. ‘The Springboks’ waren in de finale de betere van Engeland. Het werd 12-32 in Yokohama.

De finale anno 2019 was een heruitgave van de eindstrijd in 2007. De Zuid-Afrikanen wonnen toen in Parijs met 15-6 van Engeland. De Britten waren dus uit op revanche en mochten ook als lichte favoriet aan de finale beginnen. ‘The Lions’ hadden in de halve finale het ongenaakbaar gewaande Nieuw-Zeeland verslagen.

Zuid-Afrika had zich doorheen het toernooi laten opmerken met fysiek sterk spel. ‘The Springboks’ moesten weinig of geen tries toestaan, ook Engeland moest verdedigend weinig toegeven. Het was dan ook uitkijken of één van beide ploegen in de finale door de sterke defensie van de tegenstand zou geraken.

Het antwoord was ‘neen’, althans in de eerste helft. Engeland begon matig, terwijl Zuid-Afrika z’n spel speelde. De Afrikanen loerde op foutjes bij de tegenstand. Het resultaat was dat Engeland drie penalty’s moes toestaan in de eerse helft bij een scrum. Handre Pollard deed wat hij moest en schoot telkens tussen de twee hoge palen.

Op het halfuur begon Engeland in de match te komen, maar Zuid-Afrika gaf geen krimp. Zelfs niet toen een try in de maak leek en de Engelsen tot op één meter van de lijn kwamen. De ‘Springboks’ bleven alles vakkundig dicht houden. Engeland kon enkel scoren op penalty. Rusten bij 6-12.

Na de pauze meer van hetzelfde. Engeland had bij 9-15 even de kans om weer de aansluiting te vinden, maar aanvoerder Farrell miste zijn penalty. Zuid-Afrika profiteerde meteen door de score uit te diepen aan de overkant. Het werd steeds duidelijker dat Engeland zijn tanden stuk zou bijten op deze ‘Springboks’ die fysiek en speltechnisch een betere wedstrijd speelden..

De kroon op het werk kwam er diep in de wedstrijd voor de Zuid-Afrikanen. Na zes penaltygoals volgde op het uur een eerste try. Tien minuten later zorgde Colby met een mooie loopactie voor een tweede. Zuid-Afrika mocht na 80 minuten vieren: 12-32. Voor de Springboks is het de derde wereldtitel na het WK in Parijs (2007) en het WK in Zuid-Afrika (1995). Het volgende WK vindt in 2023 plaats in Frankrijk.

Een overzicht van de wereldkampioenen rugby sinds de eerste editie in 1987:

1987: Nieuw-Zeeland

1991: Australië

1995: Zuid-Afrika

1999: Australië

2003: Engeland

2007: Zuid-Afrika

2011: Nieuw-Zeeland

2015: Nieuw-Zeeland

2019: Zuid-Afrika