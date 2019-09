Zou het? Katie Taylor belooft opnieuw rematch tegen Delfine Persoon: “Ik wil dat het gevecht er komt” DMM

24 september 2019

08u55 0 Boksen Delfine Persoon krijgt een kans op revanche tegen Katie Taylor. Dat belooft de Ierse bokskampioene opnieuw in een gesprek met de Engelse openbare omroep BBC. “Er moet een rematch komen in de volgende twaalf maanden, dat is zeker. Ik wil dat het gevecht er komt.”

Taylor en Persoon namen het op 1 juni tegen elkaar op in Madison Square Garden in New York met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene bij de lichtgewichten. De Ierse zette haar wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO op het spel, Persoon was de WBC-kampioene. Taylor haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Maar volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. Persoon zei achteraf dat ze bestolen was en diende officieel klacht in, maar zei niet te rekenen op een rematch.

De volgende kamp van Taylor wordt een duel op 2 november in Manchester tegen de Griekse Christina Linardatou. Die zet haar WBO-titel bij de superlichtgewichten op het spel. Toch blijft vooral de match tegen Persoon over de lippen gaan. “Het gevecht had beide kanten kunnen opgaan”, blikt Taylor terug. “Het was een totale oorlog en ik ben zo blij dat de beslissing in mijn voordeel viel. Het was een gevecht dat op en neer ging. Maar bij de rematch wil ik haar op een meer overtuigende manier verslaan en de puntjes op de i zetten.”

Vorige week maakte Persoon bekend dat ze op 11 november opnieuw in de ring zal treden. Ze bokst dan in Oostende tegen de Nigeriaanse Helen Joseph. De West-Vlaamse zakt een gewichtsklasse naar de superveders, maar had het eerder in deze zomer ook over een rematch tegen Taylor op de Gentse Feesten. Bij een acte de présence kondigde onze landgenote aan dat er contact was geweest tussen haar entourage en de Engelse bokspromotor Eddie Hearn. Die laatste polste ook bij het kamp van Taylor naar een rematch.

“Het klopt dat wij contact hebben gehad met hem”, legde Persoons’ coach Filiep Tampere toen uit. “Het zou voor Hearn een stunt zijn om die kamp voor elkaar te krijgen. De hele wereld wil die rematch zien, maar ik denk nog altijd niet dat het gaat gebeuren. Van Taylors kant zullen ze niet willen. Er is veel controverse ontstaan na de uitslag in Madison Square Garden. Twee keer na elkaar tegen Delfine is voor hen een enorm risico en dat weten ze goed genoeg.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd...