Zorgt Seppe Smits als wereldkampioen slopestyle voor eerste Belgische medaille op Winterspelen sinds 1998? Goud is goed voor 50.000 euro

photo_news Seppe Smits

Even leek de voorbereiding van Smits in het honderd te lopen na een val vorige maand op training. Hij liep een botkneuzing op in de knie, maar het ergste leed is intussen achter de rug. "Het gaat al veel beter. Vorige week kon ik hier op de piste in Aspen (in Wilrijk, red) zonder pijn met het snowboard de piste afdalen. Met springoefeningen wacht ik nog even tot ik weer op echte sneeuw sta in het buitenland. Ik verwacht geen problemen voor de wedstrijden van volgende maand en de Spelen."

EPA Seppe Smits in actie.

Naar de bergen

In de loop van volgende week, kort na Nieuwjaar, zet Smits zijn voorbereiding verder in Oostenrijk. "Daar ga ik mijn knie verder testen en weer proberen in het ritme te komen. Daarna gaat het richting Zwitserland om er te trainen en aansluitend deel te nemen aan een wedstrijd. Ik ga tot de Spelen zolang mogelijk in de bergen proberen te blijven want daar voel ik mij thuis en word ik minder belaagd door de media die het over mijn medaillekansen willen hebben (lacht)."

BELGA Snowboarders Stef Vandeweyer, Sebbe De Buck en Seppe Smits moeten het doen voor België in Pyeongchang.

Seppe Smits is dan ook de regerend wereldkampioen in een olympische discipline, de slopestyle, maar een gouden WK-medaille is allerminst een garantie op evenveel succes tijdens de Spelen benadrukt hij. "Het kan zo misschien lijken voor de buitenwereld maar in het snowboarden gaat dat niet op. Op het WK ontbraken enkele toppers, de sneeuw en de weersomstandigheden zullen in Pyeongchang ook helemaal anders zijn (dan in Sierra Nevada, waar hij wereldkampioen werd, red). Het parcours voor de slopestyle zal uiteraard ook anders zijn. Iedereen moet dus een nieuwe uitdaging aangaan en een nieuwe run in elkaar steken. Wie zich het best aanpast aan de omstandigheden, zal met een mooi resultaat naar huis komen. Ik ga de Spelen aanpakken zoals elke andere wedstrijd, niet denken aan wat de media van mij verwachten, maar focussen op mijn eigen prestatie en proberen plezier te hebben in het snowboarden."

PHOTO NEWS Seppe Smits pakte dit jaar het Vlaams Sportjuweel.

Smits start ook in de big air, maar die ligt hem minder. In die discipline krijgt een snowboarder punten voor een jump, terwijl hij in de slopestyle een parcours met rails en tricks moet afleggen. "Ik denk iets meer kans te hebben in de slopestyle, want ik ben redelijk perfectionistisch in het snowboarden en dat is een troef in de slopestyle. Je moet landen na zes opeenvolgende obstakels en alles heel technisch kunnen afwerken. Ik zou scoren in de slopestyle ook iets prestigieuzer vinden want het is de meest complete discipline in het snowboarden."

50.000 euro

Als Seppe Smits zich in Pyeongchang tot olympisch kampioen kroont, levert hem dat een premie van 50.000 euro op. "We hanteren voor de Winterspelen dezelfde bedragen als voor de Zomerspelen", verduidelijkte delegatieleider Gert Van Looy vandaag in Wilrijk. Zilver is goed voor 30.000 euro, brons voor 20.000 euro. Wie net naast het podium valt, krijgt 10.000 euro. De plaatsen tussen nummers 5 en 8 zijn goed voor 5.000 euro. Alle bedragen zijn bruto. België wacht al sinds 1998 op een medaille tijdens de Winterspelen. Toen won schaatsbelg Bart Veldkamp brons op de 5.000 meter.

De Buck

Sebbe De Buck wordt naast ervaren rot en meervoudig wereldkampioen Seppe Smits de tweede Belgische snowboarder in Pyeongchang. Na zijn vierde plaats op het WK slopestyle, waar Smits goud pakte, mag ook De Buck dromen van eremetaal in Zuid-Korea. "De spanning begint stilaan op te bouwen. Het is nog zes weken en het besef groeit dat de Spelen eraan komen. Maar ik voel mij goed, ook op de sneeuw. Ik ben er klaar voor", zegt De Buck dinsdag tijdens een persmoment van Team Belgium in Wilrijk.

De 22-jarige snowboarder legt de laatste hand aan zijn voorbereiding ver weg van het sneeuwvrije België. "Van zodra ik al mijn verplichtingen hier heb afgerond, trek ik zo snel mogelijk naar het buitenland om daar op de sneeuw te staan. Er staat nog een trip naar Japan op het programma, vooral om mij mentaal sterker te maken, en vervolgens start ik nog op de X-Games, een van de grootste wedstrijden in het snowboarden. Ik denk dat dit de ideale voorbereiding is."

ICZ Sebbe De Buck naar de Winterspelen van 2018.

In Pyeongchang zal vooral naar Seppe Smits, tweevoudig en regerend wereldkampioen slopestyle, worden gekeken. Maar ook De Buck is ambitieus. "In de eerste plaats ga ik voor een plek in de finale. Met mijn tricks moet dat zeker mogelijk zijn. Vanaf dat je in de finale zit, kan je alle kaarten op tafel gooien en er honderd procent voor gaan. In een finale kan alles."

Net als Seppe Smits verkiest ook Sebbe De Buck de slopestyle boven de big air, de tweede olympische discipline waaraan ze zullen deelnemen. "Er komt in de slopestyle veel creativiteit aan te pas. Je kan je eigen parcours kiezen, je rails, je jumps. Ik denk het een van mijn sterke punten is om een goeie run neer te zetten die technisch verzorgd en creatief is."

De Buck wordt als profatleet ondersteund door Sport Vlaanderen en een aantal privé-sponsors. "Ik kan er wel van leven", zegt hij. "Hoewel ik nog maar 22 ben, voel ik wel dat wedstrijden veel van je lichaam vragen. Er komt een moment dat ik uit het wedstrijdcircuit zal stappen, maar zolang ik twee benen heb blijf ik snowboarden."

"Olympische dorpen perfect in orde"

De twee olympische dorpen waar de atleten zullen verblijven tijdens de Winterspelen in Pyeongchang zijn "perfect in orde". Dat bevestigde de Belgische delegatieleider Gert Van Looy in Wilrijk."Ik ben er in oktober voor het laatst op bezoek geweest en toen lag er nog werk op de plank. Maar vandaag zijn de twee olympische dorpen klaar en perfect in orde", verzekert Van Looy.

Tijdens de Spelen zal op twee competitiesites worden gesport: in Gangneung tegen de kust, waar onder meer het snel- en kunstschaatsen en shorttrack plaatsvindt, en in Pyeongchang in de bergen, waar onder andere zal worden geskied en gesnowboard. Op beide locaties werden nieuwe appartementsgebouwen opgetrokken.

BELGA

De Winterspelen beginnen op 9 februari. Volgens Van Looy moeten atleten, om aangepast te zijn aan het uurverschil (het is er acht uur later), een negental dagen op voorhand ter plaatse zijn. Het BOIC plant twee dagen waarop een groep atleten richting Zuid-Korea vertrekt: op 31 januari (shorttrack, schaatsen, biatlon, langlaufen) en op 3 februari (bobslee, snowboard, ski).

Eens ter plaatse hoeven de atleten ondanks de nabijheid van Noord-Korea allerminst te vrezen voor hun veiligheid, zo onderstreept Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC. "We hebben frequent contact met onze ambassade in Seoel, met de Zuid-Koreaanse ambassadeur in Brussel en met onze minister van Buitenlandse Zaken. Op 20 december besliste die het reisadvies voor Zuid-Korea ongewijzigd te laten. We blijven waakzaam maar we kunnen met een goed gevoel naar daar vertrekken."

BELGA Philippe Vander Putten, ceo van het BOIC, vandaag in Wilrijk.

Wie op het thuisfront wil supporteren voor Team Belgium, zal terechtkunnen in het Korea House. Dat zal worden ingericht in de Indoorsneeuwbaan Aspen in Wilrijk, waar vandaag de persconferentie plaatsvond. Er zullen onder meer grote schermen worden geplaatst en allerlei activiteiten worden georganiseerd. In de loop van volgende maand wordt het concept in detail uit de doeken gedaan.

In Pyeongchang zal zanger Sioen mee de show verzorgen. De Gentenaar zal er op 13 en 14 februari twee concerten van een kwartier spelen in de Ice Arena, waar het shorttrack en het kunstschaatsen worden gehouden. Sioen geniet bekendheid in Zuid-Korea sinds zijn lied "cruisin'" er in 2007 werd gebruikt voor een reclamespot van een kledingmerk waarin Gwyneth Paltrow figureerde. "Twee radio-DJ's hebben de song toen opgepikt en dan is de bal aan het rollen gegaan", zegt Sioen. "Ondertussen heb ik er al een dertig keer gespeeld en heb ik er ook een radioprogramma. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan Team Belgium."

