Zorgen om het ijshockey: 43 NHL-spelers testen positief in voorbereiding, American Footballers krijgen speciaal mondmasker



14 juli 2020

09u40

Een totaal van 43 NHL-spelers heeft de voorbije weken positief getest op het coronavirus. Dat maakte de professionele ijshockeycompetitie zelf bekend. Het seizoen in de NHL moet hernemen op 1 augustus.

Tijdens ‘fase 2' van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarbij spelers fitnesstraining op de club konden doen, bemerkte de NHL 30 positieve tests. Daar kwamen nog eens 13 positieve tests bij van spelers, die zich niet bij hun club voorbereidden. De NHL nam in totaal 4.934 tests af bij meer dan 600 spelers in een periode van vijf weken. Namen van besmette spelers werden niet bekendgemaakt. De betrokken spelers bevinden zich momenteel al in isolatie.

Gisteren begon ‘fase 3' van de voorbereiding, waarbij de spelers de groepstrainingen mochten hervatten. De 24 NHL-teams reizen op 26 juli af naar de twee Canadese steden die werden aangeduid als locatie voor de nog te spelen wedstrijden: Toronto voor de Eastern Conference en Edmonton, dat in oktober ook de Stanley Cup ontvangt, voor de Western Conference. Elk team heeft het recht 52 personen, onder wie maximum 31 spelers, toe te laten in zijn ‘veiligheidszone’. Elk van hen ondergaat elke dag een coronatest.

Helm met ingebouwd mondmasker in NFL

De American footballers uit de NFL krijgen dan weer een nieuwigheidje voor het nieuwe seizoen: een helm met een ingebouwd mondmasker. Het plastic masker is voorzien van kleine gaten, waardoor de spelers normaal kunnen ademen. Het masker moet voorkomen dat er zweetdruppels en speeksel over en weer vliegen tussen de spelers. De kans op besmetting met het coronavirus moet daarmee verder verkleind worden.

De NFL heeft het beschermingsmiddel ontwikkeld met brillenfabrikant Oakley, dat eerder al de helmen voorzag van een vizier voor de ogen. De 32 teams uit de Amerikaanse profcompetitie ontvangen de maskers volgende week, zodat ze ermee kunnen testen. De organisatie van de NFL heeft in samenspraak met de spelersvakbond een protocol opgesteld met regels en voorschriften. Zo mogen de spelers na een wedstrijd ook niet meer van shirt ruilen.

American football is een sport met veel fysiek contact. De spelers pakken elkaar beet en staan vaak op korte afstand van elkaar. Heel wat American footballers maken zich zorgen om hun gezondheid. Ze zijn bang besmet te raken met het coronavirus.