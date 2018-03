Zorgen bij Jelena Peeters: Belgische is na eerste dag voorlaatste op WK allroundschaatsen en spoeit zich na finish naar toiletten Redactie

09 maart 2018

22u46

Bron: Belga 0 Meer Sport Na de eerste dag van het WK allroundschaatsen in Amsterdam bezet Jelena Peeters de 21ste en voorlaatste plaats. Op de 3000 meter eindigde Peeters in een veld van 22 rijdsters in 4:36.27 als 21ste. Snel na haar finish spoedde ze zich naar de toiletten om over te geven. Haar coach Margo van Dijk betwijfelde of ze morgen het toernooi kan voortzetten. De 32-jarige Peeters was het WK begonnen met een 21ste plaats op de 500 meter (42.36).

Halverwege het toernooi is de Japanse Miho Takagi eerste, voor titelverdedigster Ireen Wüst uit Nederland. De derde plaats is voor de Nederlandse Antoinette de Jong. De 3.000 meter leverde een overwinning op voor Wüst (4:15.80), voor Takagi (4:19.78) en Martina Sablikova uit Tsjechië (4:21.05).

Peeters maakte in de stromende regen geen goede indruk. De rijdster uit Wuustwezel wilde niet onmiddellijk op haar prestaties reageren. Snel na haar finish spoedde ze zich naar de toiletten om over te geven. Haar coach Margo van Dijk betwijfelde of ze morgen het toernooi kan voortzetten. Dan staat de 1500 meter op het programma. "Ze had er toch erg veel zin in", liet Van Dijk weten.

Peeters had aangekondigd haar loopbaan als topsporter na dit seizoen te besluiten. Dat doet ze met alle nationale records op haar naam. Volgens Van Dijk zal ze geen probleem hebben aan de bak te komen als grafisch ontwerpster, het vak dat zij al beoefende voordat ze voltijds topsporter werd. Met het olympisch pak, dat zij en Bart Swings ook in Amsterdam dragen, heeft Peeters duidelijk een proeve van bekwaamheid afgeleverd. Het product heeft in ieder geval internationale interesse gewekt.

Bart Swings, goed voor olympisch zilver in Pyeongchang, verschijnt morgen voor het eerst op de baan.